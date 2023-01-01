Описание

Зажим с шаровой головкой позволяет устанавливать камеры и аксессуары (свет, микрофоны) на стойках, перекладинах, ручных держателях (штангах, удочках). Внутренняя часть зажима имеет резиновое покрытие для лучшего захвата и безопасности ваших студийных аксессуаров. Максимальная нагрузка: 2 кг. Винт 1/4". Материалы: сталь, резина.