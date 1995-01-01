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Зажим пружинный Fujimi FCL-BH1 с шаровой головой, до 2 кг

  • FCL-BH1 с шаровой головой, до 2 кг
  • FCL-BH1 с шаровой головой, до 2 кг
  • FCL-BH1 с шаровой головой, до 2 кг
Код товара:УТ-00023066
Артикул:1162

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зажим с шаровой головкой позволяет устанавливать камеры и аксессуары (свет, микрофоны) на стойках, перекладинах, ручных держателях (штангах, удочках). Внутренняя часть зажима имеет резиновое покрытие для лучшего захвата и безопасности ваших студийных аксессуаров. Максимальная нагрузка: 2 кг. Винт 1/4". Материалы: сталь, резина.