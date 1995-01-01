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Зажим пружинный Fujimi FCL-BH1 с шаровой головой, до 2 кг

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Код товара: УТ-00023066 Артикул: 1162 Код товара: УТ-00023066 Артикул: 1162 Тип держателя Зажим Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Зажим Описание Зажим с шаровой головкой позволяет устанавливать камеры и аксессуары (свет, микрофоны) на стойках, перекладинах, ручных держателях (штангах, удочках). Внутренняя часть зажима имеет резиновое покрытие для лучшего захвата и безопасности ваших студийных аксессуаров. Максимальная нагрузка: 2 кг. Винт 1/4". Материалы: сталь, резина. Видео Наш обзор

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