Зажим с шаровой головкой позволяет устанавливать камеры и аксессуары (свет, микрофоны) на стойках, перекладинах, ручных держателях (штангах, удочках). Внутренняя часть зажима имеет резиновое покрытие для лучшего захвата и безопасности ваших студийных аксессуаров. Максимальная нагрузка: 2 кг. Винт 1/4". Материалы: сталь, резина.
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