Зажим пружинный Fujimi FCL-BH1 с шаровой головой, до 2 кг
Код товара : УТ-00023066
Артикул : 1162
550 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Зажим с шаровой головкой позволяет устанавливать камеры и аксессуары (свет, микрофоны) на стойках, перекладинах, ручных держателях (штангах, удочках). Внутренняя часть зажима имеет резиновое покрытие для лучшего захвата и безопасности ваших студийных аксессуаров. Максимальная нагрузка: 2 кг. Винт 1/4". Материалы: сталь, резина.