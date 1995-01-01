Аккумулятор Fujimi FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч

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Код товара: УТ-00097512 Артикул: 1783 Код товара: УТ-00097512 Артикул: 1783 Fujimi FBTNP-FW50 для фотоаппаратов Sony - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Товар не найден Задать вопрос Описание Fujimi FBTNP-FW50 для фотоаппаратов Sony - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Характеристики: Номинальное напряжение: 7.4 В

Емкость: 1000 мАч

Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А

Вес - 41 г.

Размеры - 45,1 x 31,6 x 18 мм. Совместимые камеры: Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500

Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II

Alpha ZV-E10

NEX - все модели.

SLT: A33, A35, A37, A55

Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3

Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L Видео Наш обзор

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