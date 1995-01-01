Аккумулятор Fujimi FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч
Код товара:УТ-00097512
Артикул:1783
Товар не найден
Описание
Fujimi FBTNP-FW50 для фотоаппаратов Sony - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.
Характеристики:
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Емкость: 1000 мАч
- Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
- Вес - 41 г.
- Размеры - 45,1 x 31,6 x 18 мм.
Совместимые камеры:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Alpha ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L