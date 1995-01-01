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Аккумулятор Fujimi FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч

  • FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-FW50, с разъемом USB-C, 1000 мАч
Код товара:УТ-00097512
Артикул:1783

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujimi FBTNP-FW50 для фотоаппаратов Sony - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.

Характеристики:

  • Номинальное напряжение: 7.4 В
  • Емкость: 1000 мАч
  • Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
  • Вес - 41 г.
  • Размеры - 45,1 x 31,6 x 18 мм.

Совместимые камеры:

  • Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • Alpha ZV-E10
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L