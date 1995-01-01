Аккумулятор Fujimi FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
Код товара:УТ-00097508
Артикул:1779
Товар не найден
Описание
Fujimi FBTEN-EL15 для фотоаппаратов Nikon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 2000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.
Характеристики:
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Емкость: 2000 мАч
- Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
- Вес - 79 г.
- Размеры - 55,4 х 39 х 19,7 мм
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15