Аккумулятор Fujimi FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч

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Код товара: УТ-00097508 Артикул: 1779 Код товара: УТ-00097508 Артикул: 1779 Fujimi FBTEN-EL15 для фотоаппаратов Nikon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 2000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Товар не найден Задать вопрос Описание Fujimi FBTEN-EL15 для фотоаппаратов Nikon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 2000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Характеристики: Номинальное напряжение: 7.4 В

Емкость: 2000 мАч

Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А

Вес - 79 г.

Размеры - 55,4 х 39 х 19,7 мм Совместимые камеры: Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8

Nikon Zf, ZR

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

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