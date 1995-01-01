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Аккумулятор Fujimi FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч

  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTEN-EL15, с разъемом USB-C, 2000 мАч
Код товара:УТ-00097508
Артикул:1779

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujimi FBTEN-EL15 для фотоаппаратов Nikon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 2000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.

Характеристики:

  • Номинальное напряжение: 7.4 В
  • Емкость: 2000 мАч
  • Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
  • Вес - 79 г.
  • Размеры - 55,4 х 39 х 19,7 мм

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15