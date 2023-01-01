Аккумулятор Fujimi NP-FV100, 3000 мАч (FBNP-FV100)
Код товара : УТ-00042224
Артикул : 1000
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Литий-ионный аккумулятор высокой емкости, аналог модели Sony NP-FV100. Емкость 3000 мАч, напряжение 7.2 В. Подходит для использования с видеокамерами Sony определенных серий.
Совместимые камеры (на сайте Sony):
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru