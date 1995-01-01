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Аккумуляторы Fujimi FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом

  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
  • FB-3A-666 AAA, с разъемом USB-C, 666 мВтч, 4 шт с кейсом
Код товара:УТ-00097837
Артикул:1787

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторы Fujimi FB-3A-666 AAA предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники.

Главная особенность модели - встроенный разъём Type-C в каждом аккумуляторе. Для зарядки не требуется специальное зарядное устройство. Аккумуляторы можно заряжать непосредственно через USB Type-C. В комплект входит кабель для зарядки и бокс на 4 аккумулятора, благодаря чему батарейки удобно хранить, переносить и заряжать. Если индикатор заряда мигает синим - аккумулятор заряжается, горит синим - полностью заряжен.

Характеристики:

  • Форм-фактор: AAA
  • Напряжение: 1,5 В
  • Ёмкость: 666 мВтч (356 мАч)
  • Циклов заряд / разряд: до 1000 (вход 5В - 0,1А / выход 1,5В - 1,5А)
  • Разъем: USB Type-C
  • Количество в упаковке: 4 шт.