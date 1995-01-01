Аккумуляторы Fujimi FB-2A-2200 AA предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Главная особенность модели - встроенный разъём Type-C в каждом аккумуляторе. Для зарядки не требуется специальное зарядное устройство. Аккумуляторы можно заряжать непосредственно через USB Type-C. В комплект входит кабель для зарядки и бокс на 4 аккумулятора, благодаря чему батарейки удобно хранить, переносить и заряжать. Если индикатор заряда мигает синим - аккумулятор заряжается, горит синим - полностью заряжен.