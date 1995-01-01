Аккумуляторы Fujimi FB-2A-2200 AA, с разъемом USB-C, 2200 мВтч, 4 шт с кейсом
Код товара:УТ-00097838
Артикул:1786
Товар не найден
Описание
Аккумуляторы Fujimi FB-2A-2200 AA предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники.
Главная особенность модели - встроенный разъём Type-C в каждом аккумуляторе. Для зарядки не требуется специальное зарядное устройство. Аккумуляторы можно заряжать непосредственно через USB Type-C. В комплект входит кабель для зарядки и бокс на 4 аккумулятора, благодаря чему батарейки удобно хранить, переносить и заряжать. Если индикатор заряда мигает синим - аккумулятор заряжается, горит синим - полностью заряжен.
Характеристики:
- Форм-фактор: АА
- Напряжение: 1,5 В
- Ёмкость: 2220 мВтч (1250 мАч)
- Циклов заряд / разряд: до 1000 (вход 5В - 0,5А / выход 1,5В - 2А)
- Разъем: USB Type-C
- Количество в упаковке: 4 шт.