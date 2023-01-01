Универсальный ремень для камеры. Предназначен для переноски и комфортного использования цифровых фотоаппаратов. Простая система регулировки позволяет быстро, легко и точно подогнать длину ремня под ваши потребности. Широкий ремень позволяет улучшить распределение веса камеры, делая работу с фотокамерой более удобной. Изготовлен из трикотажа с противоскользящим слоем на внутренней стороне. Общая длина ремня составляет 126 см, ширина – около 4 см.