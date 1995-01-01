Ремень Fujimi FANS-D, универсальный, трикотажный, с надписью

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Код товара: УТ-00024469 Артикул: 1300 Код товара: УТ-00024469 Артикул: 1300 Вес 110 г Размеры ширина 4 см, длина 126 см Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 110 г Размеры ширина 4 см, длина 126 см Цвет Черный Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Универсальный ремень для камеры. Предназначен для переноски и комфортного использования цифровых фотоаппаратов. Простая система регулировки позволяет быстро, легко и точно подогнать длину ремня под ваши потребности. Широкий ремень позволяет улучшить распределение веса камеры, делая работу с фотокамерой более удобной. Изготовлен из трикотажа с противоскользящим слоем на внутренней стороне. Общая длина ремня составляет 126 см, ширина – около 4 см. Видео Наш обзор

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