Компактный и портативный телефотообъектив с зумом XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR предлагает фотографам широкий выбор фокусных расстояний от 70 мм до 300 мм (107–457 мм в эквиваленте формата 35 мм), обладает легким корпусом, быстрым линейным мотором для автофокусировки, 5,5 стопов оптической стабилизации изображения, а также устойчивостью к погодным условиям.

При использовании совместимых телеконвертеров FUJINON XF1.4x TC WR и FUJINON XF2.0x TC WR максимальное фокусное расстояние объектива XF70-300mmF4-5.6 может достигать 600 мм (914 мм в эквиваленте формата 35 мм), благодаря чему удаленные объекты можно увеличить и сделать необходимое кадрирование.

Особенности продукта

(1) Широкий диапазон фокусных расстояний в сочетании с компактным и легким корпусом

・Отличный выбор для съемки спортивных мероприятий и удаленных объектов, объектив XF70-300mm4-5.6 предлагает пользователям широкий диапазон фокусных расстояний от 70 мм до 300 мм (107–457 мм в эквиваленте формата 35 мм), а по размеру и весу больше похож на стандартный зум-объектив, чем на телефото.

・Объектив XF70-300mmF4-5.6 весит всего 580 г, имеет длину 132,5 мм и включает в себя 17 элементов в 12 группах, в том числе одну асферическую линзу и две низкодисперсионные линзы — и все это в компактном и легком корпусе диаметром всего 75 мм.

・В сочетании с FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR пользователи могут достичь еще большей мобильности и разнообразия при помощи всего двух объективов на всем диапазоне фокусных расстояний от 24 мм до 457 мм в эквиваленте формата 35 мм при компактном размере и небольшом весе.

(2) Совместимость с телеконвертерами 1.4x и 2x

・Объектив XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR совместим с телеконвертерами FUJINON XF1.4X TC WR и FUJINON XF2X TC WR, при помощи которых можно достичь максимального фокусного расстояния до 914 мм в эквиваленте формата 35 мм с потерей всего 2 ступеней при использовании вместе с XF2X TC WR. Кроме того, при использовании конвертера XF1.4X TC WR вместе с объективом можно достичь максимального фокусного расстояния 630 мм в эквиваленте формата 35 мм с немного меньшей потерей.

・Автофокусировка с фазовой детекцией продолжает работать при использовании любого телеконвертера без уменьшения производительности.

(3) Мощная система стабилизации изображения с эффективностью 5,5-стопов

・Объектив XF70-300mmF4-5.6 оснащен системой оптической стабилизации изображения (OIS) с эффективностью до 5,5-стопов, которая уменьшает дрожание камеры, особенно при съемке на большом фокусном расстоянии. Кроме того, система стабилизации может использоваться в сочетании со встроенными системами матричной стабилизации изображения (IBIS) камер FUJIFILM X-T4 и FUJIFILM X-S10 для стабилизации по пяти осям, что также может уменьшить дрожание, вызванное передвижением.

(4) Быстрый и бесшумный автофокус

・Использование привода с линейным мотором обеспечивает быструю и почти бесшумную автофокусировку, благодаря чему можно полностью раскрыть потенциал продвинутой системы автофокуса камер серии Х.

(5) Максимальное увеличение в 0,33х или 0,5х в эквиваленте формата 35 мм при съемке крупным планом 1:2

・Благодаря минимальному фокусному расстоянию 83 см и увеличению в 0,33 раза, эквивалент 0,5 раза в формате 35 мм, объектив XF70-300mmF4-5.6 можно использовать для создания динамичных фотографий в макро режиме, заполняя кадр маленькими объектами, например, цветами. В сочетании с телеконвертером XF2X TC WR максимальное увеличение составит 0,66х, что является эквивалентом формата 35 мм для увеличения 1:1 и необходимым требованием для достижения результатов, ожидаемых от макросъемки.

(6) Устойчивость к воздействию пыли и погодных условий, возможность работы при низкой температуре

・Объектив имеет 10 точек герметизации для защиты от воздействия пыли и влаги, при этом объектив можно использовать при температуре до –10 °C.