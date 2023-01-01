Описание

XF 56mm f/1.2 R WR – обновленная версия основного портретного объектива для X-системы Fujifilm. Одной из основных претензий к оригинальному XF 56mm f/1.2 R была недостаточная скорость фокусировки. Для решения этой проблемы теперь применяется новый, более мощный DC (Direct Current) мотор, который перемещает фокусировочную группу из целых 8 элементов вместе с диафрагмой. Такая схема заодно позволила сократить минимальную дистанцию фокусировки с 0.7 до 0.5 метра – значительно лучше для съемки мелких деталей крупным планом. Фокусировка осуществляется внутри корпуса, а 3 группы подшипников обеспечивают плавность и практически полное отсутствие шума при движении линз.

Оптическая схема также усложнилась, общее количество элементов увеличилось с 11 до 13. 2 из них являются асферическими, 1 – низкодисперсионным (ED), а в фокусировочной группе используются линзы с высоким коэффициентом рефракции, что позволяет успешно корректировать хроматические и сферические аберрации, а также кривизну поля и кому. В результате новый объектив обеспечивает высокую резкость от центра и до самых границ кадра и отличное качество изображения в целом.

Присутствие двух асфериков почти не сказывается на характере боке: у бликов нет выраженной пористой, «луковой» структуры, размытие очень мягкое и приятное, какое и должно быть у портретного объектива с диафрагмой f/1.2. В механизме диафрагмы, кстати, вместо 7 лепестков теперь используется 11, что позволяет сохранить округлость бликов даже при сильном диафрагмировании – до f/4 или f/5.6.

Объектив выполнен в надежно защищенном от пыли и влаги корпусе, о чем свидетельствует маркировка WR. 9 резиновых уплотнителей защищают все стыки и соединения элементов корпуса. Передняя линза со фтористым покрытием отталкивает капли воды, а также легко очищается от жировых следов (отпечатки пальцев) и пыли.