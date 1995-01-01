Описание

Fujinon XF 55-200 mm F 3.5-4.8 R LM OIS - второй зум-объектив для системы компактных фотоаппаратов со сменной оптики от Fujifilm. В выпуске оптики для своей системы компания определенно решила идти против течения: обычно начинают с бюджетных зумов, Fujifilm начала с 4 отличных фиксфокальных объективов - 14/2.8, 18/2, 35/1.4 и 60/2.8. И только после этого появился первый зум - 18-55/2.8-4. Обычно зумы типа 18-55 или 55-200 выполняются максимально дешево, целиком из пластика, с большими допусками, недорогим стеклом, и, как следствие, достаточно скромными оптическими характеристиками. Fujifilm сделала эти зумы на высоком уровне. У 55-200 не только байонет, но и весь корпус выполнен из металла, с резиновым рубчатым покрытием на кольце трансфокации. Выдвигающийся при зуммировании "хоботок" - из пластика, но практически не расшатывается в выдвинутом положении. Помимо кольца трансфокации (зуммирования), на объективе также расположены кольцо ручной фокусировки и кольцо управления диафрагмой, их изменение осуществляется электронным, а не механическим образом.

Оптическая схема состоит из 14 элементов в 10 группах, один из них асферический, два стекла с низким уровнем дисперсии (ED) и еще одно - со сверхнизким (Super ED). Благодаря этому хорошо подавляются хроматические аберрации, изображение получается резким на всем диапазоне фокусных расстояний. В отличие от бюджетной оптики других производителей, нет "проседания" резкости и контраста при увеличении фокусного расстояния до предельных 200 мм. Боке (размытие фона) получается достаточно мягким, пригодным для портретной съемки. Кстати, на данный момент это единственный объектив в системе XF, покрывающий "портретный" диапазон от 80 до 150 мм, если не считать 60/2.8 Macro. Оптический стабилизатор изображения компенсирует колебания с эффективностью до 4.5 ступеней экспозиции, для телевика это крайне полезный элемент. Для фокусировки используется шаговый двигатель - небольшой, бесшумный и достаточно быстрый (хотя он вряд ли может сравниться с кольцевыми USM-моторами зеркальной оптики). Благодаря чуть большему чем обычно относительному отверстию в телеположении (1/4.8 вместо 1/5.6 или 1/6.3) фокусировочная система получает больше света, и ей легче навестись на нужную точку.

Объектив получился весьма тяжелым - 580 г, - и поэтому несколько перевешивает даже X-Pro1, не говоря уже о младшей камере, X-E1. Легко представить, насколько тяжелой была бы версия с постоянной диафрагмой 1/2.8 и почему ее не стали проектировать. В комплекте с объективом поставляется бленда, защищающая от попадания бокового света.

В целом, XF 55-200 mm F 3.5-4.8 R LM OIS радует как качеством изготовления, так и качеством фото. Это близкий аналог зеркальных объективов типа 70-200/4. Да, в диапазоне от 100 до 200 мм светосила получается ниже 1/4, но не слишком. В определенной степени, это вынужденный компромисс между размером и возможностями - даже относительно компактный 55-200 начинает перевешивать камеру, более светлая оптика была бы еще в 1.5-2 раза тяжелее. Тем не менее, при условии, что ваш объект съемки достаточно далек от фона, можно получить весьма качественное портретное размытие. Конечно, объектив подойдет не только для портретов, но и для сюжетов, связанных со съемкой отдаленных объектов. Например, живой природы.