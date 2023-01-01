Объектив Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR
Код товара : УТ-00065355
Артикул : @ 16443060
169 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
50
Максимльное фокусное расстояние, мм
140
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
1 м
Угол поля зрения
31.7° - 11.6°
Конструкция объектива
23 элемента в 16 группах (5 линз с низкой дисперией и 1 элемент со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
995 г
Размеры товара
82.9 х 175.9 мм
Комплектация
Комплектация
крышки: передняя и задняя, бленда, штативный адаптер
Описание
Оптическая схема объектива включает 23 элемента в 16 группах, 6 из которых выполнены из специального стекла с низким коэффициентом рассеивания: 5 ED и 1 Super ED. Это обеспечивает исключительно эффективную коррекцию хроматических аберраций и превосходное разрешение. Просветляющие покрытия HT-EBC и Nano-GI успешно справляется с большинством бликов и снижает потерю контрастности, связанную с внутренними переотражениями света. Фокусировка и трансфокация осуществляется без изменения длины объектива, что исключает изменения баланса и снижает вероятность попадания внутрь пыли.
За фокусировку отвечают сразу 3 линейных шаговых мотора, расположенных под углом 120° друг к другу. Это позволяет обеспечить запас мощности для быстрого, практически моментального перемещения крупных линз объектива. Фокусировка работает практически бесшумно и плавно, что делает XF 50-140mm хорошим выбором для творческой видеосъемки. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 1 м - объектив неплохо подходит для съемки крупным планом. Функция AF+MF позволяет вручную скорректировать фокусировку простым поворотом кольца на объективе, без переключения в ручной режим.
Новейшая система оптической стабилизации изображения обеспечивает эффективность в 5 ступеней экспозиции, что особенно важно для таких сюжетов как съемка спорта, живой природы или репортажа.
Как и все объективы XF серии, Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR отличается высоким качеством материалов и сборки, имеет прочный металлический корпус. Для удобства установки экспозиции объектив имеет кольцо управления диафрагмой.