Объектив Fujifilm XF 35mm f/2 R WR черный
Код товара : УТ-00066213
Артикул : @ 16580480
46 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м
Угол поля зрения
44.2°
Конструкция объектива
9 элементов в 6 группах (включая 2 асферических)
Физические характеристики
Вес
170 г
Размеры товара
60 х 45.9 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, салфетка
Описание
Высокая четкость изображения
Конструкция объектива включает 9 элементов в 6 группах, что гарантирует высокую четкость картинки даже при максимальной диафрагме F2.0.
Компактный и бесшумный
Два асферических элемента обеспечивают компактный размер корпуса. Длина 45,9 мм и диаметр 60 мм: компактная и стильная конструкция для удобного использования и максимального комфорта фотографа. Этот объектив идеально подходит для съемки портретов, уличных фотографий и репортажных кадров.
Скорость автоматической фокусировки всего 0,08 с*
Встроенная система автоматической фокусировки, перемещающая компактные и легкие элементы с помощью шагового мотора, обеспечивают бесшумный, точный и быстрый автофокус. Любители уличной фотографии, которым так важно поймать момент, по достоинству оценят это преимущество.
* В соответствии с рекомендациями CIPA (Ассоциация производителей фототехники и систем обработки изображений), по результатам собственных измерений в высокопроизводительном режиме.
Полностью металлический корпус, защита от попадания пыли, возможность съемки при температуре до -10 °C
Металлический корпус объектива гарантирует высокую надежность и позволяет использовать объектив в самых различных ситуациях. Высокое качество металлических компонентов объектива обеспечивает приятные тактильные ощущения, позволяя работать в перчатках или мокрыми руками. Объектив имеет пыле-брызгозащиту благодаря восьми точкам герметизации на оправе. Эти уплотнения гарантируют защиту от дождя, пыли и брызг воды при съемке на улице. Кроме того, он способен работать при отрицательных температурах до -10 .
Бленды объектива двух типов
Бленда защищает объектив от бликов и предотвращает от паразитной засветки, обеспечивая максимальную оптическую эффективность. Для объектива XF35mmF2 R WR предлагаются бленды двух типов. В комплект поставки входит легкая и компактная кольцевая бленда, а в качестве дополнительного аксессуара можно приобрести классическую и стильную металлическую бленду LH-XF35-2. Обе бленды позволяют использовать переднюю крышку объектива.