XF 30mm f/2.8 R LM WR Macro – компактный макро-объектив, который также может использоваться в качестве портретного, жанрового или объектива на каждый день. Фокусное расстояние с учетом кроп-фактора стандартное: 45 мм, что создает перспективу в том виде, как ее видит человеческий глаз. 3 асферических элемента исправляют дисторсию и обеспечивают высокую резкость по всему кадру, а 2 линзы со сверхнизкой дисперсией корректируют хроматизм. Линейный шаговый привод LM обеспечивает высокую скорость и плавность фокусировки.

Достаточно высокая светосила позволяет творчески размывать задний план, концентрируя внимание зрителя на основном объекте съемки или даже на отдельной детали изображения: благодаря увеличению 1:1 вы сможете передать мельчайшие элементы, сфокусировавшись с расстояния 1-2 сантиметра от переднего края корпуса. Объектив также хорошо подходит для съемки с недостаточным освещением: вечером и ночью.

Объектив очень легкий и компактный, что удобно, если вы носите камеру с собой целыми днями. При этом он защищен от пыли и влаги, о чем свидетельствует маркировка WR.