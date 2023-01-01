Телеконвертер Fujifilm XF 2x TC WR
Код товара : УТ-00071641
Артикул : @ 16516271
49 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Телеконвертер XF 2x TC WR удваивает фокусное расстояние установленного объектива. Поддерживаются такие функции как автофокусировка, передача информации о расстоянии, оптическая стабилизация изображения. Уплотнители с обоих концов конвертера обеспечивают защиту от пыли, дождя и холода на том же уровне, что и у объективов с маркировкой WR. Относительное отверстие сокращается на 2 ступени.
Сложная оптическая схема, включающая целых 9 элементов, объединенных в 5 групп, обеспечивает передачу света без значительного усиления аберраций оптики, изображение остается таким же резким и контрастным, как и без конвертера.
Совместимые объективы:
- XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR
- XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR
- XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro
- XF 200mm f/2 R LM OIS WR
Объектив XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR может использоваться только с фокусировкой по контрасту.