Телеконвертер Fujifilm XF 2x TC WR
Код товара:УТ-00071641
Артикул:@ 16516271
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя, инструкция, гарантийный талон
Вес170 г.
Размеры58 х 30.2 мм
Объектив, системаFujifilm X-Mount
Конструкция объектива9 элементов в 5 группах
Описание
Телеконвертер XF 2x TC WR удваивает фокусное расстояние установленного объектива. Поддерживаются такие функции как автофокусировка, передача информации о расстоянии, оптическая стабилизация изображения. Уплотнители с обоих концов конвертера обеспечивают защиту от пыли, дождя и холода на том же уровне, что и у объективов с маркировкой WR. Относительное отверстие сокращается на 2 ступени.
Сложная оптическая схема, включающая целых 9 элементов, объединенных в 5 групп, обеспечивает передачу света без значительного усиления аберраций оптики, изображение остается таким же резким и контрастным, как и без конвертера.
Совместимые объективы:
- XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro
- XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR
- XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR
- XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR
- XF 150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR
- XF 500mm F5.6 R LM OIS WR