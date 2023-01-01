Объектив Fujifilm XF 27mm f/2.8 R WR
Код товара : УТ-00066523
Артикул : @ 16670168
56 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
39
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.34 м
Угол поля зрения
55.5°
Конструкция объектива
7 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
84 г
Размеры товара
62 х 23 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, тканевая салфетка
Описание
Модель XF 27mm F2.8 — фикс объектив типа «блинчик» с фокусным расстоянием 27 мм, который обеспечивает фотографам естественный обзор, близкий к тому, что видит человеческий глаз. Поэтому этот объектив идеально подходит для съемки в разнообразных стилях: от повседневных съемок до съемки портретов, жанровой и пейзажной фотографии.
Благодаря компактной конструкции объектива, его удобно носить с собой, ведь он отличается удивительной портативностью, обеспечивает поразительное качество изображения, а также защищен от воздействий погодных условий.
Особенности продукта
Кольцо регулировки диафрагмы со шкалой значений и блокировкой автоматического режима
Объектив XF27mmF2.8 оснащен кольцом диафрагмы со шкалой значений диафрагмы F, так что пользователи могут визуально проверить и настроить значение диафрагмы без необходимости смотреть на дисплей камеры или в видоискатель. На кольце диафрагмы также есть положение блокировки автоматического режима (А) *1, которое позволяет блокировать диафрагму объектива для предотвращения непроизвольных корректировок во время использования.
*1 Вращение кольца диафрагмы из положения F16 в положение A - блокирует кольцо, а вращение кольца из положения A - в положение F16 при удержании кнопки Lock Release снимает блокировку.
Защита от воздействия погодных условий
Объектив имеет семь точек герметизации для защиты от влаги и пыли, при этом объектив можно использовать при температурах до –10 °C.
Крышка объектива в комплекте
Помимо стандартной крышки, в комплекте с объективом XF27mmF2.8 идут куполообразная крышка объектива (LH-XF27) и крышка бленды (LHCP-27), которые позволяют защитить объектив, а также удовлетворяют потребности фотографов, которые предпочитают использовать простые бленды вместо крышек из-за их удобства.
Тонкий и легкий корпус в сочетании с высоким качеством изображения
- Поскольку диаметр оптического круга изображения, необходимый для покрытия матрицы APS-C (28,4 мм), так близок по размеру к фокусному расстоянию XF27mmF2.8, удалось разработать удивительно компактный объектив, обеспечивающий высокое качество изображения.
- Несмотря на компактный размер, объектив состоит из семи элементов в пяти группах, включая один асферический элемент, который подавляет сферические аберрации, искажение поля и дисторцию. Благодаря этому объектив XF27mmF2.8 позволяет получить изображения с высоким разрешением даже при широко открытой диафрагме.
- Объектив XF27mmF2.8 оснащен мотором постоянного тока с высоким крутящим моментом, который обеспечивает быструю и точную автофокусировку, в то время как передняя группа элементов, состоящая из пяти линз, обеспечивает высокое качество изображения, подавляя аберрации, которые могут возникнуть при съемке крупным планом или при съемке удаленных объектов.
- Объектив XF27mmF2.8 R WR — один из наиболее тонких и легких объективов серии XF, диаметр которого составляет всего 62 мм, а длина — 23 мм. Вес объектива составляет приблизительно 84 г, благодаря чему он отлично подходит для съемок в таких условиях, когда компактность и размер имеют решающее значение.