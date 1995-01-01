Объектив Fujifilm XF 23mm f/2.8 R WR, черный
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Описание
Естественное изображение объектива 23 мм (фокусное расстояние самой первой камеры серии X) было использовано для создания бесчисленных шедевров повседневной съёмки. Компактная форма и функциональность оригинального фикс-объектива вдохновили на создание сменного «блинчика» XF 23mm F2.8 R WR. Благодаря влагозащищённому корпусу, плавной автофокусировке и высокому разрешению, он невероятно удобен в использовании и практически незаметен, когда установлен на камеру серии X.
Портативность без компромиссов
Благодаря передовым технологиям производства, XF23mmF2.8 R WR настолько тонкий и портативный, что вы захотите брать его с собой куда угодно. Его конструкция состоит из восьми элементов в шести группах, включая две асферические линзы, при этом он весит всего 90 г, а его длина составляет всего 23 мм. Однако эта компактность не сказывается на удобстве использования. Рифленое кольцо в основании объектива обеспечивает надежный захват для удобства использования, а тонкое пространство между кольцами диафрагмы и фокусировки позволяет легко настраивать параметры при компоновке кадра через видоискатель. Этот объектив, оснащенный продуманными функциями, обеспечивает творческую работу без забот.
Замечательный повседневный объектив
XF 23mm F2.8 R WR, возможно, и является новинкой в семействе объективов с креплением X Mount, но он продолжает долгую историю других 23-мм объективов, история происхождения которых также связана с оригинальной камерой Fujifilm X100. Предлагая точно такой же угол зрения, очень близкий к нашему собственному зрению, XF 23mm F2.8 R WR присоединяется к XF 23mm F1.4 R LM WR и XF 23mm F2 R WR, устанавливая новые стандарты для творчества благодаря объективу, сочетающему в себе исключительную компактность и современную оптическую конструкцию, которая позволяет запечатлеть чёткость и яркость любого прекрасного момента.
Бескомпромиссное качество
В отличие от многих компактных и лёгких объективов, XF 23mm F2.8 R WR не идёт на компромиссы в отношении качества изображения. Благодаря передовым технологиям производства, отточенным при разработке объективов с байонетом G, его оптическая конструкция с двумя асферическими линзами минимизирует аберрации от центра до края кадра, обеспечивая выдающееся разрешение. Благодаря 11-лепестковой диафрагме он также обеспечивает красивое скруглённое боке для плавного, роскошного размытия фона.
Приблизьтесь к тому, что любите
XF 23mm F2.8 R WR позволяет приблизиться к любимым вещам, чтобы запечатлеть в кадре улыбки, цветы, еду или любые другие любимые моменты. Благодаря оптимизированному углу падения света на матрицу этот объектив имеет минимальную дистанцию фокусировки всего 20 см, что позволяет одной фокусировочной группе обеспечивать стабильную работу автофокуса и невероятное качество изображения с минимальными аберрациями на разных расстояниях от объекта.
Быстрая и плавная автофокусировка
Компактный объектив, который кажется практически невесомым, заслуживает настолько плавной автофокусировки, что вы едва заметите её работу. Благодаря конструкции из восьми элементов в шести группах, включая отдельную группу фокусировочных элементов, для фокусировки требуется минимальное движение, что позволяет мотору постоянного тока (DC) обеспечивать стабильную работу автофокусировки с бескомпромиссной скоростью.
Готов ко всему
Творчество не прекращается даже в плохую погоду, но с XF 23mm F2.8 R WR вы можете оставить дождевик дома. Его всепогодная конструкция рассчитана на суровые условия, включая высокую влажность и температуру до -10°C. В комплект также входит бленда для дополнительной защиты от ударов и пыли. Творите спокойно, где и когда угодно!
|Характеристики
|Байонет:
|Fujifilm X
|Фокусное расстояние:
|23 мм (35 мм в 35-мм эквиваленте)
|Относительное отверстие:
|1:2.8
|Минимальная диафрагма:
|1:16
|Минимальная дистанция фокусировки:
|0.2 м
|Угол поля зрения:
|63.4°
|Конструкция объектива:
|8 элементов в 6 группах (включая 2 асферических)
|Диаметр светофильтра:
|39 мм
|Число лепестков диафрагмы:
|11
|Физические характеристики
|Вес:
|90 г
|Размеры:
|61.8 x 23 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|июнь 2025 г
|Комплектация:
|крышки передняя и задняя, бленда, крышка бленды