Описание

Компактный широкоугольный объектив весом всего 180 граммов с быстрым автофокусом для легкого создания моментальных снимков.

Широкоугольный объектив XF23mmF2 R WR обеспечивает превосходное разрешение и полностью раскрывает потенциал фирменной матрицы X-TRANS CMOS компании Fujifilm. Обладая такими же размерами и конструкцией, как и модель XF35mmF2, он отлично дополняет стильную коллекцию компактных объективов. В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель STM, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса.

Металлический корпус создает ощущение высочайшего качества и надежности, а кольцо диафрагмы и кольцо фокусировки обеспечивают максимальное удобство при работе. Объектив устойчив к погодным воздействиям, защищен от пыли и способен снимать при низких температурах до -10 °C, что делает его идеальным выбором для съемки вне помещений.

Объектив содержит десять элементов в шести группах, в том числе две асферические линзы. Оптимальное расположение асферических элементов обеспечивает равномерную плоскость изображения для достижения резкости по всему кадру. Асферические элементы используются в составе фокусирующей группы, чтобы свести к минимуму изменения характеристик при различных фокусных расстояниях.

В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель STM, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса. При сочетании с системой АФ с фазовой детекцией в камерах FUJIFILM X-Pro2 и X-T2 объектив может фокусироваться всего за 0,05 секунды.

Герметичный корпус объектива защищен от погодных воздействий и пыли и позволяет снимать при низких температурах до -10 °C. При установке на всепогодные и пыленепроницаемые беззеркальные цифровые фотокамеры FUJIFILM X-Pro2, X-T1 и X-T2 вы можете с уверенностью вести съемку под мелким дождем или в пыльной среде.