Объектив Fujifilm XF 23mm f/2 R WR чёрный
Код товара : УТ-00066846
Артикул : @ 16580557
49 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Стабилизатор изображения
нет
Диаметр светофильтра, мм
43
Минимальное фокусное расстояние, мм
23
Максимальное фокусное расстояние, мм
23
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.22 м
Угол поля зрения
63.4°
Конструкция объектива
10 элементов в 6 группах (включая 2 асферических элемента)
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
180 г
Размеры
60 x 51.9 мм
Комплектация
Комплектация
Передняя крышка Lens cap FLCP-43, Заглушка Lens rear cap RLCP-001, Бленда Lens hood, Чехол Wrapping cloth
Описание
Компактный широкоугольный объектив весом всего 180 граммов с быстрым автофокусом для легкого создания моментальных снимков.
Широкоугольный объектив XF23mmF2 R WR обеспечивает превосходное разрешение и полностью раскрывает потенциал фирменной матрицы X-TRANS CMOS компании Fujifilm. Обладая такими же размерами и конструкцией, как и модель XF35mmF2, он отлично дополняет стильную коллекцию компактных объективов. В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель STM, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса.
Металлический корпус создает ощущение высочайшего качества и надежности, а кольцо диафрагмы и кольцо фокусировки обеспечивают максимальное удобство при работе. Объектив устойчив к погодным воздействиям, защищен от пыли и способен снимать при низких температурах до -10 °C, что делает его идеальным выбором для съемки вне помещений.
Объектив содержит десять элементов в шести группах, в том числе две асферические линзы. Оптимальное расположение асферических элементов обеспечивает равномерную плоскость изображения для достижения резкости по всему кадру. Асферические элементы используются в составе фокусирующей группы, чтобы свести к минимуму изменения характеристик при различных фокусных расстояниях.
В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель STM, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса. При сочетании с системой АФ с фазовой детекцией в камерах FUJIFILM X-Pro2 и X-T2 объектив может фокусироваться всего за 0,05 секунды.
Герметичный корпус объектива защищен от погодных воздействий и пыли и позволяет снимать при низких температурах до -10 °C. При установке на всепогодные и пыленепроницаемые беззеркальные цифровые фотокамеры FUJIFILM X-Pro2, X-T1 и X-T2 вы можете с уверенностью вести съемку под мелким дождем или в пыльной среде.