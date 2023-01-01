Описание

Это полностью обновленная версия популярного XF 23mm F1.4 R с улучшенными оптическими характеристиками. Объектив нового поколения (наряду с объективами XF18mmF1.4 R LM WR и XF33mm F1.4 R LM WR) сочетает в себе удивительную резкость изображения даже при широко открытой диафрагме F1,4 с быстрой и высокоточной автофокусировкой как при фото, так и при видеосъемке, что позволяет вести съемку в любых ситуациях.

Резкость на всей площади изображения при широко открытой диафрагме F1.4

Объектив состоит из 15 элементов в 10 группах, включая две асферические и три низкодисперсионные линзы, что позволяет эффективно подавлять хроматические и сферические аберрации, обеспечивая четкое изображение по всей площади снимка даже при широко открытой диафрагме. Фокусирующая группа, расположенная в середине, подавляет асферические и хроматические аберрации. Группа элементов, состоящая из двух низкодисперсионных и одной асферической линзы с краю, позволяет уменьшить колебания аберрации, вызванные движением фокусирующих линз, обеспечивая превосходное качество изображения на всем диапазоне фокусировки, от крупного плана до бесконечности.

При максимальном значении диафрагмы F1.4 объектив позволяет пользователям получать изображения высокого качества с минимальным смазом и цифровым шумом даже в условиях слабого освещения, например, при съемке в плохо освещенных помещениях или при съемке ночных пейзажей. При значении диафрагмы F1.4 объектив обеспечивает малую глубину резкости для передачи фона, находящегося не в фокусе, с эффектом плавного боке и добавляет четкий контраст, а также объем главному объекту, находящемуся в фокусе на фокальной плоскости. Также происходит подавление хроматических аберраций, что позволяет запечатлеть небольшие источники света в виде круглых точек, избежать преобладания одного цвета в фоновом боке. Девятилепестковая диафрагма позволяет придать боке почти круглую форму даже при максимальном значении диафрагмы.

Популярное широкоугольное фокусное расстояние

Модель XF23mmF1.4 имеет наиболее популярное, универсальное фокусное расстояние 23 мм (эквивалент 35 мм в 35-мм формате), при этом минимальное рабочее расстояние составляет 19 см, а максимальное увеличение — 0,2х. Возможность съемки крупным планом, значимое улучшение по сравнению с предыдущей моделью, позволяет использовать динамическое кадрирование, присущие широкоугольным объективам, и запечатлевать объект съемки крупным планом, позволяя при этом включить в кадр больше фона. Пользователи получат удовольствие от повышенной мобильности, поскольку теперь им не придется беспокоиться о расстоянии до объекта съемки.

Бесшумная, быстрая и высокоточная автофокусировка

Небольшой вес фокусирующей группы линз объектива XF23mmF1.4 позволяет использовать линейный мотор, благодаря которому возможна бесшумная, быстрая и высокоточная автофокусировка. Автофокусировка происходит благодаря системе внутренней фокусировки, которая сохраняет диапазон движений группы фокусирующих линз, в то же время повышая уровень контроля за объемом фокусировки, необходимой для данного диапазона. Фокусировка происходит всего за 0,04 секунды, а значит, пользователи точно не упустят решающий момент для фотографии*

Объектив сохраняет высокоточную фокусировку даже в режиме AF-C, а его оптическая конструкция позволяет сократить изменения угла обзора, вызванные «дыханием фокуса», примерно до 0,011 %, и потому этот объектив идеально подходит для видеосъемки.

Механизм, который приводит в действие фокусирующую группу, состоящую из шести линз, сокращает колебания аберрации, вызванные фокусировкой, и позволяет получить ясное и четкое изображение из любого положения фокусировки, от крупного плана до бесконечности.

Высокая мобильность благодаря компактному и легкому корпусу, защищенному от воздействий окружающей среды

Модель XF23mmF1.4 отличается компактностью и легкостью, ее вес составляет приблизительно 375 г, длина — 77,8 мм, а диаметр резьбы фильтра — 58 мм. Внешний диаметр группы фокусирующих линз остается небольшим, чтобы линейный мотор мог уместиться в пространстве, созданном для достижения минималистичного дизайна.

Корпус объектива защищен от воздействий погодных условий в 11 точках, что делает его устойчивым к пыли и брызгам, и объектив может использоваться при температуре до –10 °C. С ним можно делать моментальные снимки в дождливую погоду, а также фотографировать звезды холодными зимними ночами и при меняющихся погодных условиях, не испытывая трудностей.

Кольцо управления фокусировкой лучше контролируется благодаря новому решению, что особенно важно

для ручной фокусировки при небольшой глубине резкости. Шаг зацепления кольца разработан специально для распознавания сложных движений и позволяет осуществлять фокусировку за счет линейного мотора, реагируя на едва заметное движение пальцев.

Блокировка в автоматическом положении (A Position Lock) отвечает за надежность работы, позволяя блокировать кольцо управления диафрагмой для предотвращения непроизвольных корректировок во время использования.

Форма насечки на кольце фокусировки тщательно продумана для того, чтобы канавки было легче очистить от грязи.