Широкий диапазон фокусных расстояний — от 27 мм (широкоугольное положение) до 206 мм (телефото)1

Благодаря поддержке популярных углов поля зрения объектив XF18-135мм подходит для съемки самых различных сцен и сюжетов. Сюда можно отнести широкоугольную съемку с превосходной передачей перспективы, часто используемую для пейзажей и архитектурных снимков (эквивалент 27 мм), нормальный угол поля зрения, позволяющий запечатлеть сцену такой, какой ее видит человеческий глаз (эквивалент 35 мм, 40 мм, 50 мм), и телефотосъемку, позволяющую снимать портреты и спортивные сцены с большого расстояния (эквивалент 85 мм, 135 мм, 200 мм) благодаря 7,5-кратному зуму.

Для достижения высокой разрешающей способности и контрастности на всем диапазоне фокусных расстояний в этом высокоэффективном объективе используются 4 асферические линзы и 2 линзы со сверхнизким уровнем рассеивания. На поверхности всех линз нанесено оригинальное многослойное покрытие Fujinon HT-EBC, обладающее высокой проницаемостью (99,8 %) и низкой отражательной способностью (0,2 %). Оно сводит к минимуму блики и радужные ореолы, которые часто появляются при контровом освещении. Широкий диапазон фокусных расстояний объектива дает больше свободы в построении композиции и выборе углов съемки.

Быстрый автофокус (0.1с)2 и бесшумная работа

В модели XF 18-135 мм F3.5-5.6 R LM OIS WR используется внутренний механизм фокусировки3 на основе линейного шагового мотора LM и облегченной группы линз, что обеспечивает быструю автофокусировку. При установке этого объектива на одну из камер серии Х4, поддерживающей автофокус с фазовой детекцией, пользователь получает еще более качественные снимки и быструю автофокусировку.

Функция стабилизации изображения с эффективностью 5 ступеней экспозиции

Чтобы реализовать самые передовые в мире характеристики стабилизации изображения с 5,0 ступенями, была улучшена производительность по обнаружению движения в низкочастотном диапазоне, и был разработан алгоритм для точного определения размытия. Производительность коррекции улучшена в 2 раза в диапазоне длинных выдержек. Это помогает снимать налегке, без использования штатива или внешних стабилизаторов. Высокоточный гироскопический датчик оснащен кварцевыми осцилляторами, которые обнаруживают движение как высокой частоты, так и низкой частоты.

Пыленепроницаемый и погодостойкий

Устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция с уплотнителями на 20 участках оправы объектива устойчива к различным неожидонностям, таким как внезапный дождь, пыль и брызги воды. Пользователи могут больше сосредоточиться на съемке, особенно используя объектив вместе с беззеркальными камерами FUJIFILM, которые также имеют защиту от воды и пыли. Для улучшения ощущения при регулировке зума внутри объектива установлен миниатюрный вентилятор. Все вместе это эффективно предотвращает попадание частиц пыли и влаги в линзу, обеспечивая бесперебойную работу.

Легкий и компактный дизайн

При всех своих достоинствах объектив весит всего 490 г. В оптической схеме используются 4 асферические линзы, каждая из которых позволяет заменить несколько обычных сферических элементов. Объектив отлично подходит для путешествий и повседневного ношения.

1 Эквивалент 35 мм

2 Соответствует рекомендациям CIPA, измерение параметров внутреннего состояния в режиме высокой производительности, по сведениям Fujifilm на июнь 2014 года

3 Способ, при котором меньшие по размеру линзы перемещаются в середину или в конец, в то время как передняя группа, состоящая из больших по размеру линз, остается неподвижной

4 По состоянию на июнь 2014 года, «FUJIFILM X-T1» и «FUJIFILM X-E2»

5 Чтобы гарантировать правильную работу автофокуса, скачайте и установите последнюю версию прошивки для камеры