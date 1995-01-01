Компактный и легкий зум объектив с моторизованным приводом трансфокатора (Power Zoom), который обеспечивает плавный «наезд» и «отъезд» во время съемки видео. Диафрагма закрывается без ступеней*, также минимизирован эффект «дыхания фокуса». Благодаря внутренней фокусировке и внутренней трансфокации балансировка объектива практически не изменяется во время использования, что особенно важно при съемке с использованием электронных стабилизаторов (стедикамов).

3 асферических элемента и 3 линзы со сверхнизким коэффициентом дисперсии (ED) исправляют дисторсию, сферические и хроматические аберрации, создают резкое изображение без ложных цветов. Объектив парфокальный, то есть выбранная дистанция фокусировки не смещается во время использования зума. Широкий диапазон фокусных расстояний (27 - 183 мм в 35-мм эквиваленте) а также постоянная диафрагма f/4 делают объектив идеальным выбором для видеосъемки на каждый день.

Моторизованный трансфокатор управляется несколькими способами:

Кольцо трансфокации, чувствительное к скорости вращения Кольцо транфокации / фокусировки, которое изменяет скорость в зависимости от угла отклонения от 0° Ползунок «T/W» с постоянной скоростью хода Управление через сенсорный дисплей / дистанционное управление камерой

Объектив выполнен в прочном корпусе, защищенном от пыли и влаги. Он может использоваться при температурах до -10° С. Резьба для светофильтров 72 мм позволяет устанавливать на него различные фильтры, компендиумы, кольцевые лампы.

* Бесступенчатая диафрагма доступна только с определенными камерами Fujifilm: X-H2S, X-T5, X-T4, X-T3, X-S10 и более новыми.