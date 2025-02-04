Второе поколение профессионального зум-объектива для камер Fujifilm X. Благодаря глубоко переработанному дизайну, объектив стал на 37% легче, а также уменьшился в размерах: диаметр резьбы для светофильтров теперь составляет 72 мм вместо 77. Новый объектив значительно лучше подходит к небольшим камерам Fujifilm – больше не создается ощущения, что он перевешивает камеру. Еще одним визуальным отличием является переключатель Click: новый механизм управления диафрагмой позволяет вращать кольцо как с отсечками по 1/3 ступени, так и полностью плавно – впервые в линейке оптики Fujifilm XF (это нововведение работает только в режиме записи видео, для использования может потребоваться обновление прошивки, которое получат не все камеры).

Как и прежде, корпус защищен от пыли и влаги, что отмечает аббревиатура WR в названии. Фокусировка полностью внутренняя, а вот при трансфокации передняя часть корпуса выезжает вперед, поэтому мы не советовали бы активно вращать кольцо зума при съемке под дождем или в условиях сильной запыленности воздуха: часть влаги и пыли может все-таки попасть внутрь. Фокусировочные моторы обновлены – здесь используется линейный привод (LM) нового поколения, который работает практически бесшумно и очень быстро.

Оптическая схема включает 16 элементов в 11 группах – на 1 элемент и на 1 группу меньше, чем у оригинальной модели. При этом количество специальных элементов возросло: теперь используется 4 асферических и 4 низкодисперсионных линзы (3 ED + 1 Super ED). Современные технологии обработки асферических элементов позволили свести к минимуму эффект «луковых колец» на расфокусированных бликах, что положительно сказывается на качестве боке. По заявлению разработчиков нового дизайна, им также удалось значительно снизить уровень хроматических аберраций, которые были достаточно заметны у первой версии объектива. Наконец, как можно видеть из MTF графиков, подросла резкость на периферии кадра при съемке на открытой диафрагме.

Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R WR LM II, если переводить в эквивалент для полного кадра, обеспечивает поле зрения как у объектива 24-84 мм. Этот диапазон покрывает почти все самые популярные фокусные расстояния, позволяя снимать как крупноплановые портреты, так и широкие панорамные снимки. Постоянная диафрагма f/2.8, не меняющаяся при зуммировании, дает возможность работать в условиях слабого освещения, а также творчески управлять глубиной резкости. Уверены, что этот объектив будет очень популярен у профессиональных фотографов, снимающих репортажи и мероприятия (в том числе свадьбы) – когда нет времени на долгую подготовку снимка, такой светосильный зум придется очень кстати. А то, что теперь он стал на треть легче, делает выбор еще более очевидным. И конечно, XF 16-55mm f/2.8 R WR LM II можно рекомендовать как объектив для повседневной съемки, уличной фотографии, путешествий.

Характеристики