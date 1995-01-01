Описание

Объектив Fujifilm XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR должен заменить в производстве старый XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS – одну из первых моделей оптики для системы Fujifilm X, которая уже давно требовала обновления. Новый объектив компактнее, легче, резче и быстрее фокусируется, а также защищен от пыли и влаги.

Более широкий угол обзора

Диапазон фокусных расстояний 16-50 мм в пересчете на полнокадровый эквивалент дает 24-75 мм – универсальный диапазон, закрывающий большую часть потребностей для повседневной съемки. Объектив вполне подходит как для пейзажа, так и для портрета. По сравнению с предшественником он потерял примерно полступени светосилы на длинном конце, но это не должно оказать существенного влияния на качество изображения и творческие возможности. С другой стороны, угол обзора стал ощутимо шире: 24 мм в широкоугольном положении позволяют захватить в кадр значительно больше, особенно когда вы хотите заснять широкий панорамный вид или ведете съемку в небольших помещениях.

Высокая резкость для новых поколений матриц X-Trans

Объектив создавался с учетом высоких требований современных сенсоров Fujifilm, и как можно видеть по графикам MTF, он стал ощутимо резче как в широкоугольном положении, так и в длиннофокусном. В оптической схеме появилось больше специальных элементов: вместо одного ED-элемента теперь их стало 3. ED – это линзы из стекла со сверхнизким коэффициентом дисперсии, которые прежде всего нужны для борьбы с хроматическими аберрациями (цветной каймой контрастных объектов и ложными цветами в расфокусированных областях). При этом оптическая схема в целом стала проще, поскольку из объектива убрали оптический стабилизатор: теперь стабилизация изображения осуществляется внутри камеры, с помощью сдвига матрицы – эта технология работает эффективнее, так как матрицу можно перемещать по пяти осям, а линзы в объективе – только по двум. Уменьшение количества элементов позволило сделать объектив еще легче: если старая версия весила 310 г, новая весит всего 240 г.

Защита от пыли и влаги

Крайне важным положительным моментом в защите от пыли и влаги стало то, что и фокусировка, и трансфокация осуществляется внутри корпуса. Передняя часть не выезжает вперед, поэтому отсутствует «эффект пылесоса»: при расширении внутреннего объема объектив неизбежно засасывал бы в себя окружающий воздух вместе с частичками пыли. При использовании электронных стабилизаторов (стедикамов) это также позволяет не делать новую балансировку каждый раз при изменении фокусного расстояния, ведь центр тяжести почти не смещается.

Высокоскоростной автофокус

За 12 лет, прошедших с момента появления предыдущей модели, системы автофокусировки прошли огромный путь: камеры теперь умеют распознавать и отслеживать различные объекты, включая людей, животных и птиц, поэтому для эффективной работы им требуются современные объективы с быстрыми моторами. И это было сделано: XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR фокусируется бесшумно, быстро и с высокой точностью. Хотя аббревиатура LM (Linear Motor) осталась прежней, внутри установлены линейные двигатели нового поколения.