Описание

Cамый «дальнобойный» из длиннофокусных объективов Fujifilm. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте составляет 229-914 мм, при этом объектив достаточно компактный (31.5 см в длину, 10 см в диаметре) и легкий – 1605 г. Объектив можно использовать с телеконвертерами XF 1.4X TC WR или XF 2X TC WR, что увеличит максимальное фокусное расстояние до 1350 и 1828 мм соответственно*. Объектив отлично подходит для съемки спорта, дикой природы, самолетов и так далее. Благодаря 4х оптическому зуму вы сможете долго вести объект по мере его приближения или удаления от камеры.

XF 150-600mm снабжен собственным стабилизатором изображения, поскольку один матричный стабилизатор в камере при столь высоком увеличении не работает достаточно эффективно. Согласно данным Fujifilm, эффективность стабилизатора составляет 5 ступеней (по стандарту измерения CIPA): даже при выдержке 1/30 с можно получить резкое изображение без смаза. Автофокусировка осуществляется с помощью линейного (LM) привода, который работает быстро и плавно. Есть возможность использовать ограничитель дистанции автофокуса, а также фокусировку по заранее заданной дистанции.

Оптическая схема включает 24 элемента в 17 группах, включая 3 низкодисперсионных (ED) и 4 сверхнизкодисперсионных (Super ED) элемента, которые корректируют хроматические аберрации. Как можно видеть из MTF графика, даже при плотности 45 линий на мм объектив демонстрирует исключительно высокую резкость по всему кадру.

И фокусировка, и трансфокация осуществляются внутренним перемещением линз, поэтому объектив практически не заглатывает пыль. Множество уплотнителей дополнительно повышают защиту от пыли и влаги, объектив также можно использовать при отрицательных температурах: до -10° С. Внутри XF 150-600mm выполнен из магниевого сплава, что обеспечивает прочность и стабильность в широком температурном диапазоне. Верхнее серебристо-белое покрытие снижает нагрев при длительном нахождении под прямым солнечным светом. Передняя линза покрыта фторсодержащим покрытием, которое отталкивает воду и легко очищается от жировых, масляных следов.

*Нужно помнить, что при использовании телеконвертеров светосила снижается на 1 ступень для модели 1.4х и на 2 ступени для модели 2х. Также частично снижается эффективное разрешение. Автоматическая фокусировка будет доступна только при хорошем освещении и только с новыми камерами Fujifilm (X-T4, X-H2S).