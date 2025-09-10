Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR (состояние 4-) (б/у)
Код товара:УТ-00087614
Артикул:б/у-ИМ 2025-09-10/1
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаFujifilm XF
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR (состояние 4-)
Код товара: 152614
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 1AA03946
Комплектация: объектив, крышка, бленда, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.