Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR (состояние 4-) (б/у)

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Код товара: УТ-00087614 Артикул: б/у-ИМ 2025-09-10/1 Код товара: УТ-00087614 Артикул: б/у-ИМ 2025-09-10/1 Объектив, система Fujifilm XF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR (состояние 4-)​

Код товара: 152614 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

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: 1AA03946

Комплектация: объектив, крышка, бленда, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Fujifilm XF Тип б/у товара Объективы Описание Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR (состояние 4-)​

Код товара: 152614 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

s

: 1AA03946

Комплектация: объектив, крышка, бленда, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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