Объектив Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный

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Код товара: УТ-00066860 Артикул: @ 16527751 Код товара: УТ-00066860 Артикул: @ 16527751 Комплектация крышки передняя и задняя Вес 375 г. Размеры 69.5 x 111 мм Объектив, система Fujifilm X-Mount Минимальное фокусное расстояние, мм 50 Максимальное фокусное расстояние, мм 230 Угол поля зрения 31.7° - 7.1° Минимальная диафрагма 1/22 Относительное отверстие 1/4.5 - 1/6.7 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Комплектация Комплектация крышки передняя и задняя Физические характеристики Вес 375 г. Размеры 69.5 x 111 мм Характеристики Объектив, система Fujifilm X-Mount Минимальное фокусное расстояние, мм 50 Максимальное фокусное расстояние, мм 230 Угол поля зрения 31.7° - 7.1° Минимальная диафрагма 1/22 Относительное отверстие 1/4.5 - 1/6.7 Диаметр светофильтра, мм 58 Число лепестков диафрагмы 7 Минимальная дистанция фокусировки 1.1 м Конструкция объектива 13 элементов в 10 группах (включает 1 асферическую линзу и 1 линзу со сверхнизким коэффициентом рассеивания) Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Никаких помех . Применение оптической системы стабилизации позволяет избавиться от дефектов фотографий, вызванных вибрациями или сильными колебаниями. Благодаря этому удается получать исключительно четкие снимки даже при больших значениях экспозиции.

. Применение оптической системы стабилизации позволяет избавиться от дефектов фотографий, вызванных вибрациями или сильными колебаниями. Благодаря этому удается получать исключительно четкие снимки даже при больших значениях экспозиции. Превосходное качество изображения . Высокотехнологичное покрытие стеклянных линз предотвращает появление хроматических аберраций даже при большой контрастности фотографии.

. Высокотехнологичное покрытие стеклянных линз предотвращает появление хроматических аберраций даже при большой контрастности фотографии. Художественная съемка . Конфигурация объектива позволяет делать снимки с красивым мягким размытием фона, которое профессиональные фотографы называют эффектом боке.

. Конфигурация объектива позволяет делать снимки с красивым мягким размытием фона, которое профессиональные фотографы называют эффектом боке. Быстрый автофокус . Современный привод системы автофокусировки устанавливает необходимые настройки оптики за доли секунды. При этом он не создает шума и вибраций, которые могли бы отвлечь фотографа от работы и существенно ухудшить качество снимка.

. Современный привод системы автофокусировки устанавливает необходимые настройки оптики за доли секунды. При этом он не создает шума и вибраций, которые могли бы отвлечь фотографа от работы и существенно ухудшить качество снимка. Минимальный вес . Широкое применение высокопрочного пластика дало возможность уменьшить вес объектива до 375 граммов, что является одним из лучших показателей для современных телеобъективов.

. Широкое применение высокопрочного пластика дало возможность уменьшить вес объектива до 375 граммов, что является одним из лучших показателей для современных телеобъективов. Удобство использования. При изменении степени зума передний край оптики не вращается, что позволяет не снимать при этом установленные фильтры или бленду. Видео Наш обзор

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