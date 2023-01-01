Объектив Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный
Код товара : УТ-00066860
Артикул : @ 16527751
21%
44 990 ₽
35 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
58
Минимальное фокусное расстояние, мм
50
Максимльное фокусное расстояние, мм
230
Относительное отверстие
1/4.5 - 1/6.7
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
1.1 м
Угол поля зрения
31.7° - 7.1°
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (включает 1 асферическую линзу и 1 линзу со сверхнизким коэффициентом рассеивания)
Физические характеристики
Вес
375 г.
Размеры товара
69.5 x 111 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
- Никаких помех. Применение оптической системы стабилизации позволяет избавиться от дефектов фотографий, вызванных вибрациями или сильными колебаниями. Благодаря этому удается получать исключительно четкие снимки даже при больших значениях экспозиции.
- Превосходное качество изображения. Высокотехнологичное покрытие стеклянных линз предотвращает появление хроматических аберраций даже при большой контрастности фотографии.
- Художественная съемка. Конфигурация объектива позволяет делать снимки с красивым мягким размытием фона, которое профессиональные фотографы называют эффектом боке.
- Быстрый автофокус. Современный привод системы автофокусировки устанавливает необходимые настройки оптики за доли секунды. При этом он не создает шума и вибраций, которые могли бы отвлечь фотографа от работы и существенно ухудшить качество снимка.
- Минимальный вес. Широкое применение высокопрочного пластика дало возможность уменьшить вес объектива до 375 граммов, что является одним из лучших показателей для современных телеобъективов.
- Удобство использования. При изменении степени зума передний край оптики не вращается, что позволяет не снимать при этом установленные фильтры или бленду.