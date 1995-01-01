Объектив Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный
Код товара:УТ-00066860
Артикул:@ 16527751
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя
Вес375 г.
Размеры69.5 x 111 мм
Объектив, системаFujifilm X-Mount
Минимальное фокусное расстояние, мм50
Максимальное фокусное расстояние, мм230
Угол поля зрения31.7° - 7.1°
Минимальная диафрагма1/22
Относительное отверстие1/4.5 - 1/6.7
Диаметр светофильтра, мм58
Число лепестков диафрагмы7
Минимальная дистанция фокусировки1.1 м
Конструкция объектива13 элементов в 10 группах (включает 1 асферическую линзу и 1 линзу со сверхнизким коэффициентом рассеивания)
Описание
- Никаких помех. Применение оптической системы стабилизации позволяет избавиться от дефектов фотографий, вызванных вибрациями или сильными колебаниями. Благодаря этому удается получать исключительно четкие снимки даже при больших значениях экспозиции.
- Превосходное качество изображения. Высокотехнологичное покрытие стеклянных линз предотвращает появление хроматических аберраций даже при большой контрастности фотографии.
- Художественная съемка. Конфигурация объектива позволяет делать снимки с красивым мягким размытием фона, которое профессиональные фотографы называют эффектом боке.
- Быстрый автофокус. Современный привод системы автофокусировки устанавливает необходимые настройки оптики за доли секунды. При этом он не создает шума и вибраций, которые могли бы отвлечь фотографа от работы и существенно ухудшить качество снимка.
- Минимальный вес. Широкое применение высокопрочного пластика дало возможность уменьшить вес объектива до 375 граммов, что является одним из лучших показателей для современных телеобъективов.
- Удобство использования. При изменении степени зума передний край оптики не вращается, что позволяет не снимать при этом установленные фильтры или бленду.