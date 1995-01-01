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Объектив Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный

  • XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный
  • XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный
  • XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный
  • XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный
  • XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный
Код товара:УТ-00066860
Артикул:@ 16527751

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • Никаких помех. Применение оптической системы стабилизации позволяет избавиться от дефектов фотографий, вызванных вибрациями или сильными колебаниями. Благодаря этому удается получать исключительно четкие снимки даже при больших значениях экспозиции.
  • Превосходное качество изображения. Высокотехнологичное покрытие стеклянных линз предотвращает появление хроматических аберраций даже при большой контрастности фотографии.
  • Художественная съемка. Конфигурация объектива позволяет делать снимки с красивым мягким размытием фона, которое профессиональные фотографы называют эффектом боке.
  • Быстрый автофокус. Современный привод системы автофокусировки устанавливает необходимые настройки оптики за доли секунды. При этом он не создает шума и вибраций, которые могли бы отвлечь фотографа от работы и существенно ухудшить качество снимка.
  • Минимальный вес. Широкое применение высокопрочного пластика дало возможность уменьшить вес объектива до 375 граммов, что является одним из лучших показателей для современных телеобъективов.
  • Удобство использования. При изменении степени зума передний край оптики не вращается, что позволяет не снимать при этом установленные фильтры или бленду.