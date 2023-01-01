Объектив Fujifilm XC 50-230mm f4.5-6.7 OIS II предназначен для съемки со значительного расстояния от объекта. Применение 13 линз, включая один асферический элемент и один элемент со сверхнизким коэффициентом рассеивания, позволяет добиваться максимальной четкости и детализации снимков даже при большом удалении от объекта. Объектив обладает встроенным оптическим стабилизатором изображения, работающим с эффективностью приблизительно 3.5 ступени экспозиции.