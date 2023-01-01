Объектив Fujifilm XC 35mm f/2
Код товара : УТ-00067397
Артикул : @ 16647422
23 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м
Угол поля зрения
44.2°
Конструкция объектива
9 элементов в 6 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
130 г
Комплектация
Комплектация
крышка FLCP-43
Описание
Эквивалентное фокусное расстояние объектива 53 мм*1 и максимальная диафрагма F2 позволяет получать четкие снимки с красивым размытием заднего плана (эффект боке). Объектив оптимально подойдет для съемки самых различных объектов и сцен, например, для съемки портретов, уличных фотографий и репортажных кадров.
*1 Эквивалент формата 35 мм.
Оптическая конструкция объектива полностью повторяет схему, примененную в ранее выпущенном объективе FUJINON XF35mmF2 R WR – 9 элементов в 6 группах (включая два асферических элемента), что обеспечивает идеальный баланс между качеством изображения и компактным размером. В отличие от старшей модели в ней нет пыле-брызгозащиты, кольца управления диафрагмой и металлического экстерьера, благодаря чему удалось добиться веса всего 130 грамм и достичь доступной цены без потери качества изображения.
Основные характеристики
1. Конструкция объектива включает 9 элементов в 6 группах, что гарантирует высокую четкость картинки даже при максимальной диафрагме F2.0.
2. Система автоматической фокусировки, перемещающая компактные и легкие элементы с помощью шагового мотора, обеспечивают бесшумный, точный и быстрый автофокус. Любители уличной фотографии, которым так важно поймать момент, по достоинству оценят это преимущество.
3. Корпус объектива изготовлен из прочных полимерных материалов и обладает компактными размерами и весом всего 130 грамм.