FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ охватывает популярные эквивалентные фокусные расстояния от 23 до 69 мм, являясь самым компактным и легким сменным вариообъективом, совместимым с серией Х. Установите его на компактную, легкую, беззеркальную цифровую камеру Fujifilm, и вы получите камеру, которой удобно снимать и которую удобно носить с собой.

Уникальной особенностью XC 15-45mm является функция Power Zoom, которую оценят любители видео: она позволяет делать «наезд» от «отъезд» камеры гораздо более плавным. Трансфокация (зуммирование) осуществляется с помощью встроенных электромоторов, можно выбрать одну из 2 скоростей зуммирования: быстро или медленно. На совместимых камерах (таких как X-A5) трансфокацией можно также управлять с помощью диска на камере.

Другой особенностью объектива является складная конструкция: при выключении камеры объектив складывается внутрь себя для экономии места. В сложенном положении он примерно на 30% короче старого XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II. Также он приблизительно на 30% легче. На корпусе нет ни одной кнопки: складывается и раскладывается он автоматически, оптическая стабилизация и автофокусировка включаются и выключаются через меню фотоаппарата.

Оптическая схема по сравнению с XC 16-50mm была улучшена, добавлены 2 элемента из специального стекла со сверхнизкой дисперсией, что должно снизить уровень хроматических аберраций. Также используются 3 асферических линзы. По графикам MFT, которые доступны на сайте производителя, заметно, что XC 15-45mm резче в центральной части кадра, хотя ближе к краям XC 15-45 и XC 16-50 выходят на один уровень.

Для предотвращения смаза при фотосъемке с длинными выдержками, а также для сглаживания колебаний камеры при съемке видео в объективе присутствует оптический стабилизатор с эффективностью 3 ступени экспозиции (на совместимых камерах при съемке видео он может быть дополнен электронным).

Фокусировка у XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ внутренняя, плавная и практически бесшумная – благодаря шаговому фокусировочному мотору. Данный объектив позволяет фокусироваться с расстояния всего 5 см от передней кромки, обеспечивая увеличение 0.24х (почти 1:4). Это означает, что можно получить очень крупные планы, хотя это, конечно, и не «настоящее макро».

В целом, это очень неплохой объектив любительского уровня: с очень широким полем зрения в широкоугольном положении, с хорошими возможностями в съемке крупным планом, с плавной фокусировкой и трансфокацией при съемке видео. К тому же, это самый компактный из зум-объективов Fujifilm на момент выпуска – с ним камера может вполне поместиться в карман пиджака или куртки. Качество изображения - лучше, чем у старого XC 16-50mm, хотя до более дорогих зумов серии XF ему, конечно, далеко. Тем не менее, это отличный вариант для повседневной съемки: легкий и удобный. Объектив выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.