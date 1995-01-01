Описание

Fujifilm X100VI представляет 6-е поколение компактных камер серии X100. Ключевые обновления: матричный стабилизатор изображения, новая матрица X-Trans CMOS 5 HR с разрешением 40 Мп. и новый процессор X-Processor 5, который поддерживает такие современные функции как автоматическое распознавание объектов (люди, животные, различная техника) и видеосъемку в высоком разрешении – до 6.2К.

Матричный стабилизатор изображения X100VI работает с эффективностью до 6 ступеней экспозиции. Учитывая, что камера оснащена 35-мм объективом, это означает, что вы сможете получить достаточно резкие изображения даже при выдержках в 1/2 или 1/4 с – конечно, при условии, что не будет двигаться сам объект съемки. При записи видео можно дополнительно подключить цифровую стабилизацию, которая имеет 2 режима работы: обычный и усиленный (цифровая стабилизация частично ограничивает угол обзора).

Повышение разрешения до 40 Мп. на первый взгляд может показаться и не столь важным («зачем мне такое высокое разрешение?»), но для матриц с массивом фильтров типа X-Trans это играет большую роль. Дело в том, что технология X-Trans имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Плюсом является практически полное отсутствие неприятного хроматического шума на высоких значениях ISO – вместо него вы видите только световой шум, так называемое «зерно». С помощью настроек изображения параметры этого зерна можно даже регулировать в меню камеры. Фильтр X-Trans также очень эффективно справляется с таким видом артефактов как муар (ложные цвета, появляющиеся при определенных паттернах изображения). Минусом технологии X-Trans является то, что на низких значениях ISO, пока шум не включается в картинку, реальная разрешающая способность получается существенно ниже, чем у матриц с фильтром Байера. В свободном доступе можно найти сравнения, к примеру, Fujifilm X-T5 или X-H2 (40 Мп.) с Canon EOS R7 (32.5 Мп), в них изображения камеры Canon (на ISO 100) выглядят более резкими, с лучшей передачей мелких деталей. Имея это в виду, можно сказать, что 40 Мп. на матрице X-Trans обладают примерно такой же разрешающей способностью как 26-30 Мп. на матрице такого же APS-C формата с классическим фильтром цветов Байера. Поэтому 40 Мп. не будут лишними.

Главным преимуществом нового процессора X-Processor 5 является повышение скорости и точности фокусировки. Камера теперь гораздо эффективнее работает в режиме слежения и может автоматически распознавать многие объекты: лица людей, домашних животных, птиц и так далее. Это работает как в фото-, так и в видеорежиме, что существенно облегчает съемку: вы можете уделять больше внимания композиции кадра, работе с моделью, свету и другим моментам. Некоторые ограничения вносит конструкция объектива: из-за ультра-компактных размеров (объектив-«блинчик») внутри не разместить мощные моторы, поэтому по скорости слежения он будет немного уступать X-T5 или X-H2 с современной оптикой, однако в целом прогресс по сравнению с X100V виден невооруженным глазом.

Новый процессор также открывает больше возможностей для съемки видео: 4К теперь можно снимать с частотой до 60 кадров/с, также появилось разрешение 6.2К, которое можно использовать для последующего кадрирования до 4К в процессе обработки: это позволит, к примеру, выполнить «наезд» камеры или переключение между общим и крупным планом, даже если сама камера во время съемки не двигалась.. Камера перестала перегреваться при видеосъемке (напомним, что X100V могла записывать не более 10 мин. в 4К или 15 минут в Full HD разрешении). Гораздо лучше, как уже было сказано, работает автофокус, появилась возможность записи видео с глубиной цвета 10 бит (гаммы F-Log или HLG), что расширяет динамический диапазон изображения. Единственным минусом можно назвать то, что батарея камеры осталась без изменений, поэтому при видеосъемке ее хватает на 45-50 минут максимум, однако всегда можно использовать заменители батарей (так называемые «каплеры»). Также можно подключить внешний аккумулятор через USB порт, но это поможет лишь частично: уровень заряда батареи будет снижаться, хотя и медленнее.

Многое осталось и без изменений: практически не изменился корпус фотоаппарата, все органы управления остались на своих местах, дисплей и видоискатель сохранили свой размер и свое разрешение. Не изменился и объектив (его заметно обновили в предыдущей модели, X100V). Как и прежде, камера использует центральный лепестковый затвор, располагающийся прямо в объективе, что дает ей большое преимущество перед другими фотоаппаратами Fujifilm: во-первых, лепестковый затвор работает очень тихо, практически бесшумно. Во-вторых, доступна синхронизация с любыми вспышками при выдержке до 1/2000 с. Единственным недостатком этого объектива мы назвали бы консервативное фокусное расстояние 35 мм (в полнокадровом эквиваленте). С учетом того, что объектив несменный, хотелось бы иметь более широкий угол обзора – 28 или даже 24 мм. Да, Fujifilm отдельно предлагает широкоугольный конвертер WCL-X100II, который как раз преобразует 35 мм в 28, но при этом портит всю концепцию карманной камеры – с ним камера уже мало отличается от какой-нибудь беззеркальной модели типа X-T5.

В целом, Fujifilm X100VI продолжает традицию компактных ретро-фотоаппаратов серии X100. Внешне не изменилось практически ничего, внутри камера повысила качество фото- и видеосъемки, автофокус стал быстрее и надежнее, добавилась матричная стабилизация изображения. Камера обладает эффектным и запоминающимся внешним видом. К управлению, скажем честно, нужно привыкать, в особенности если вы ранее не пользовались камерами Fujifilm. Некоторые вещи в дизайне серии, на наш взгляд, начинают устаревать: например, гибридный оптико-электронный видоискатель – он был очень интересной находкой в 2010 году, когда в электронные видоискатель было сложно смотреть без слез, но в 2024, с учетом того, что сейчас доступны OLED видоискатели c разрешением до 9 млн. точек и с частотой обновления 120 Гц, он выглядит скорее как дань традиции. То же самое можно сказать и про меню настроек, с 2010 года его стиль практически не изменился, при том, что количество опций выросло в 2-3 раза – навигация не слишком удобная. Про объектив было сказано выше – хотелось бы, чтобы он был более широкоугольным. Тем не менее, выбор в сегменте компактных камер с крупными матрицами сейчас в принципе невелик. Поэтому (по крайней мере, до тех пор, пока Ricoh не выпустит долгожданный GR IV) Fujifilm X100VI в своем сегменте остается королем – об этом свидетельствует и очень высокий спрос на камеры этой модели.