Описание

​40-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5

Серийная съемка до 20 кадров/с (электронный затвор)

Видео 4K 60p 10 бит, 6.2K 30р 10 бит на карту памяти или 6.2K RAW на внешний рекордер через HDMI

Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней

Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра, распознавание объектов (люди, животные, птицы, насекомые, техника)

В мае 2024 года Компания Fujifilm представила новый беззеркальный фотоаппарат – X-T50. Новинка взяла много хорошего у более старшей X-T5, но при этом должна продаваться по более доступной цене.

Дизайн, эргономика

Угловатый дизайн предыдущих моделей серии сменился на более сглаженный: анфас камера сильно напоминает такие модели как X-S10 или X-S20. Если посмотреть с других ракурсов заметны и отличия: у X-T50 менее выражен выступ под пальцы правой руки: если у X-S20 имеется, можно сказать, полноценная рукоятка, то у X-T50 – слегка намеченный рельефный выступ. При этом старые рукоятки-хваты MHG-XT10, которые можно было установить на все предыдущие модели, от X-T10 до X-T30 II, больше не подходят, а новой рукоятки Fujifilm не сделал. Остается надежда на других производителей (SmallRig, Tilta и так далее).

Как и прежде, на верхней панели можно заметить несколько выделенных дисков: диск выбора «симуляции пленки», диск выдержки и диск компенсации экспозиции. Симуляция пленки – это характерный для Fujifilm набор цифровых фильтров, которые относительно близко совпадают по цвету с аналоговыми пленками компании. В этом году, кстати, исполняется ровно 90 лет с момента запуска производства первых фотопленок Fujifilm, пленки для компании – не пустой звук, это их особая гордость. Компания всегда старается подчеркнуть, что имеет огромный опыт в работе с цветом. В целом, если вы любите получать результат сразу, без долгой обработки, подобная симуляция – это интересный инструмент для экспериментов с контрастом и цветом. Пленки также работают при записи видео, что очень удобно – в особенности для начинающих видеографов, не имеющих большого опыта в колористике.

Функции верхних дисков, как и прежде, переназначить нельзя, но спереди и сзади имеется 2 небольших настраиваемых колесика, на которые можно привязать важные для вас настройки, также можно переназначить функции нескольких кнопок на корпусе. На задней панели имеется джойстик автофокуса, позволяющий быстро перемещать рамку зоны АФ. Дисплей откидывается вверх и вниз (но не в сторону), видоискатель остался вообще без изменений: диагональ 1 см, увеличение 0.62, разрешение 2.4 млн. точек. По нынешним временам это немного, хотя и лучше чем ничего, – в особенности если снимать под ярким солнцем. Также сохранилась небольшая встроенная вспышка, которая поможет убрать глубокие тени с лица, когда вы снимаете в ясный день против света. Небольшие моменты: теперь камера поддерживает быстрые карточки SD UHS-II, это плюс, а вот аккумулятор остался прежним, достаточно низкой емкости – это минус. Если вы планируете снимать весь день, советуем взять 1-2 запасных батареи. Хотя, если между съемками получится выделить 1-2 часа, камеру можно подзарядить по USB.

Матрица и процессор

Камера получила 40-мегапиксельную матрицу X-Trans CMOS 5 HR, которую ранее можно было встретить в таких моделях как Fujifilm X-H2 или X-T5. Надо отметить, что данный сенсор на сегодняшний день обладает самым высоким разрешением среди всех камер формата APS-C. Для матриц с фильтром цветов X-Trans это не блажь, а реальная необходимость, поскольку они традиционно проигрывают матрицам с фильтром Байера по детализации: в среднем, 40 Мп. X-Trans обеспечивает примерно такой же уровень микроконтраста, как 30 Мп. Байер. Зато матрицы X-Trans отлично справляются с муаром.

Важным нововведением стало появление матричного 5-осевого стабилизатора, который работает с эффективностью до 7 ступеней экспозиции. Это действительно здорово, так как система Fujifilm X включает большое количество компактных фиксфокальных объективов, у которых нет собственного стабилизатора изображения – с X-T50 такие объективы будут сочетаться самым оптимальным образом.

Процессор X-Processor 5 знаком нам уже давно – впервые он появился 2 года назад в старших моделях X-H2 / X-H2S, X-T5, затем в X-S20. Это достаточно мощный и современный процессор, который поддерживает распознавание различных объектов (животных, птиц, насекомых, машин, самолетов и так далее). Распознавание обеспечивает уверенный следящий автофокус – как в фото-, так и видеорежиме. Для начала слежения вы можете просто коснуться пальцем интересующего объекта на сенсорном экране камеры. Fujifilm заверяет, что алгоритмы автофокусировки были улучшены: в целом, как мы думаем, можно ожидать производительности на уровне X-T5 с последней версией прошивки. Напомним, что качество автофокуса во многом зависит от используемой оптики: старые модели объективов Fuji, выпущенные десятилетие назад, могут уже и не справиться с новыми скоростями.

Видеосъемка

Fujifilm X-T50 поддерживает запись видео 6.2К до 30 кадров/с, 4К до 60 кадров/с и Full HD до 240 кадров/с. Большая часть режимов подразумевает небольшую обрезку угла поля зрения: кроп 1.23х в 6.2К, 4К HQ или Full HD 240p, кроп 1.14х в 4К 60р и Full HD 60p. Совсем без кропа можно записывать только в 4К или Full HD со скоростью до 30 кадров/с. Есть возможность снимать с глубиной цвета 10 бит 4:2:2 – по сравнению с 8 бит 4:2:0 это дает ощутимый запас для цветокоррекции и «грейдинга» изображения на этапе обработки. Особенно если снимать с логарифмическими профилями F-Log или F-Log2 (последний обеспечит более 13 ступеней динамического диапазона по внутренним тестам компании Fujifilm). Наконец, есть возможность передавать 6.2K 12 бит RAW видео по HDMI кабелю на внешние рекордеры Atomos или Blackmagic.

Все это хорошо, но мы не думаем, что X-T50 подойдет в качестве камеры для видео: во-первых, сказывается слабый аккумулятор, который не даст записывать больше 40-45 минут. Но это еще можно исправить: имеется поддержка USB Power Delivery, так что камера может работать с постоянным питанием от своего USB-C порта. Также в батарейный отсек можно поставить адаптер-«каплер» для работы от розетки. Более серьезное обстоятельство – это перегрев. Корпус X-T50, в отличие от X-T5, по большей части выполнен из пластика, что не способствует эффективному теплоотводу, встроенного вентилятора у камеры нет, возможности навесить внешний радиатор – тоже. На момент анонса мы не знаем точные цифры по X-T50, но для X-T5 они есть: 90 минут при комнатной температуре в режиме 6.2К 30р или 4К HQ, и 60 минут в 4К 60р. Есть все основания полагать, что у X-T50 результаты будут в 1.5-2 раза скромнее. Конечно, в режимах низкой нагрузки (например, при стримах в Full HD) камера вряд ли перегреется. К слову о стримах: X-T50 поддерживает UVA и UVC соединение, то есть при подключении к компьютеру по USB она может работать в качестве веб-камеры без каких-либо дополнительных аксессуаров, – карты захвата больше не нужны. При этом USB соединение поддерживает разрешение вплоть до 4К 60р – это хорошо.

Что можно сказать про Fujifilm X-T50 в целом? По цене камера должна занять достаточно интересное положение между X-S20 (26 Мп.) и X-T5 (40 Мп.). Если выбирать камеру преимущественно для фотографии, то X-T5 подходит лучше – это камера с профессиональной эргономикой: у нее полностью металлический (магниевый) корпус, крупный и четкий видоискатель (3.7 млн. точек, увеличение 0.8х), аккумулятор высокой емкости, более скоростной затвор, 2 слота для карт памяти, есть продвинутая защита от пыли и влаги. У X-T50, как у камеры среднего, любительского уровня, этого нет. Если вас больше интересует съемка видео – можно сразу брать X-S20. Она выпускается с таким же мощным процессором, такими же режимами записи, но еще и с более емким аккумулятором и откидывающимся в сторону дисплеем. При этом X-S20 дешевле. X-T50 при таком раскладе выглядит как промежуточная, компромиссная модель: ощутимо дешевле по сравнению с X-T5, и лучше для фото по сравнению с X-S20. Что из этого выбрать – решать вам.