Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T5 Kit XF 16-80mm, черный
Код товара : УТ-00065460
Артикул : @ 16782636
259 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
72
Объектив
XF 16-80mm f/4 R OIS WR
Оптический зум
5х
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Баланс белого
авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
Съёмка видео
Формат записи звука
MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
Фокусировка
Ручная фокусировка
есть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Прочие особенности
Особые характеристики
защита от пыли, брызг и мороза до -10° С
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
Описание
- 40-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5
- Серийная съемка 15 кадров/с (механический затвор)
- Видео 4K до 60p, 8K 30p, ProRes или H.265 10 бит 4:2:2 на карту памяти, ProRes RAW или Blackmagic BRaw через HDMI
- Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней
- Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра