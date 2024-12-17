Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T5 Kit XF 16-50mm f/2.8-4.8, черный
Код товара:УТ-00075674
Артикул:@ 16842840
Товар не найден
Характеристики
ОбъективXF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR
Объектив, системаFujifilm X-Mount
Стабилизатор изображенияматричный, в камере
Диаметр светофильтра, мм58 мм
Датчик изображения23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 5 HR
Светочувствительностьфото: ISO 125 - 12800 c расширением до ISO 64 - 51200; видео: ISO 125 - 12800 c расширением до 25600
Количество эффективных пикселей, Мп40.2
Соотношение сторон3:2
Формат матрицыAPS-C
ПроцессорX-Processor 5
Формат файлаJPEG, TIFF, HEIF, RAW
Серийная съемкаэлектронный затвор: 13 кадров/с (163 снимка в JPEG, 56 в сжатом RAW, 22 в несжатом RAW), механический затвор: 15 кадров/с (119 JPEG, 94 / 23 в RAW); «предспуск»: 13 кадров/с при полунажатии на спуск; 70 кадров после полного нажатия (эл. затвор)
Баланс белогоавто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
Цветовое пространствоAdobe RGB, sRGB
Цифровой зумнет
Одновременная съемка фото и видеоНет
Автоспуск2, 10 с.
Размер фотоизображения7728 x 5152 (3:2), 6864 x 5152 (4:3), 7728 x 4344 (16:9), 5152 x 5152 (1:1), 6432 x 5152 (5:4) и менее
Интервальная съемкаЕсть
Формат видеозаписи, сжатия, кодекиH.265, MOV, MP4, H.264, RAW
Видеосъемка6.2K 30p (10 бит или RAW через HDMI на внешний рекордер, доп. кроп 1.23x), 4K 60p (с пропуском линий или с доп. кропом 1.23х)
Разрешение видеозаписи6240х3510, 3840х2160, 4096х2160, 2048х1080, 1920х1080
Формат записи звукаMOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
Битрейт6.2К: 360 / 200 / 100 / 50 Мбит/с; 4К или FHD All-Intra: 360 Мбит/с, 4К или FHD Long GOP (IPB): 360 / 200 / 100 / 50 Мбит/с
Продолжительность видеобез программного ограничения; ограничения по температуре: 1 час в 4К 60р при 24-25° С; 90 минут в 6.2К 30р, вентилятор охлаждения не предусмотрен
Экспокоррекция+/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
Приоритет диафрагмыесть
Замер экспозицииTTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
Брекетинг экспозиции+/- 3 EV, 2 - 9 кадров
Ручная экспозицияесть
Выдержкамеханический затвор: 1/8000 с - 15 мин., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 с. - 15 мин.; видео 6.2K: 1/8000 - 1/24 с, 4K / Full HD: 1/8000 - 1/4 с
Приоритет выдержкиесть
Ручная фокусировкаесть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг
Функции автофокусагибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек, распознавание лиц, глаз, животных, птиц, автомобилей, велосипедов, мотоциклов, самолетов, поездов; чувствительность до -7.0EV (с XF50mm F1.0)
Внешняя вспышкагорячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/250 с (мех. затвор), 1/125 с (эл. затвор), PC-разъем для студийных вспышек
Встроенная вспышкаНет
Диоптрийная коррекцияот -5 до +3 диоптрий
Видоискательэлектронный, XGA OLED 0.5" (1.3 см), 3.69 млн. точек, увеличение прибл. 0.8х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 24 мм
Дисплей3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.84 млн. точек, наклонный (в 2 плоскостях), сенсорный, не откидывается в сторону
Внутренняя памятьнет
ВидеовыходHDMI micro (тип D)
Тип карты памяти2 слота SD, SDHC, SDXC (UHS-I и UHS-II)
Беспроводное подключениеWi-Fi, Bluetooth
Поддерживаемые карты памятиSD
Подключение к компьютеруUSB 3.2 Gen2x1 (Type C)
Разъемымикрофон: 3.5 мм стерео, пульт дистанционного управления: 2.5 мм
Карта памятиSD
Питаниелитий-ионная батарея NP-W235, приблизительно 580 кадров по стандарту CIPA (740 кадров в Эко-режиме) или 90 минут видео (6.2К 30р); зарядка или постоянное питание от USB (USB PD)
Вес557 г (с аккумулятором и картой памяти), 476 г (только камера)
Размеры129.5 х 91 х 63.8 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 37.9 мм
Вариант комплектацииС объективом, Kit
Дата анонса03.11.2022
Комплектациябатарея NP-W235, ремень, USB кабель, адаптер USB-C / 3.5 мм (для наушников), крышка байонета, крышка башмака, крышка синхроразъема, руководство
Страна производстваКитай
Описание
- 40-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5
- Серийная съемка 15 кадров/с (механический затвор)
- Видео 4K до 60p, 8K 30p, ProRes или H.265 10 бит 4:2:2 на карту памяти, ProRes RAW или Blackmagic BRaw через HDMI
- Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней
- Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра