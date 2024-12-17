Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T30 III Body, серебристый
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Характеристики
Описание
Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T30 III – модель 2025 года. Основным отличием от предшественника является новый процессор X-Processor 5, благодаря которому камера теперь может записывать 6.2К 30р или 4К 60р видео, существенно улучшено качество автофокуса (теперь работает интеллектуальное распознавание объектов, включая людей, домашних животных, птиц и различных видов транспорта), увеличена длина серии при скоростной непрерывной съемке и так далее. Корпус камеры остался практически без изменений: единственным новшеством стал диск выбора «симуляции пленки», на месте которого раньше был диск выбора режима «протяжки».
Симуляции пленки – это цветовые профили, основанные на оригинальных фото- и кинопленках компании Fujifilm. Вы также можете видоизменить предложенные установки, добавив пленочного зерна, эффект Color Chrome (улучшает тональную передачу насыщенных цветов), настроить резкость (Clarity), изменить баланс белого. Камера позволяет сохранить до 3 пользовательских профилей под значениями FS1 - FS3, причем отдельно для фото- и отдельно для видеорежима.
В остальном корпус остался без изменений: кнопки и диски располагаются на тех же местах, габариты и вес не изменились ни на миллиметр, что позволяет использовать чехлы, хваты и прочие аксессуары от всех предыдущих камер семейства, начиная с X-T10.
По записи видео: камера получила режим съемки 6.2K Open Gate с соотношением сторон 3:2, в нем используется вся поверхность матрицы. Данный режим будет наиболее интересен для последующей обработки и монтажа: можно переделать горизонтальное видео в вертикальный формат соцсетей, можно применять динамическое кадрирование (плавный «наезд» или «отъезд» камеры, панорамирование). К сожалению, в 6.2К не работает электронная стабилизация изображения, а встроенного матричного стабилизатора здесь тоже нет, поэтому полагаться придется только на стабилизатор в объективе или на внешний подвес. В целом, X-T30 III обладает хорошими характеристиками в области видеосъемки, есть даже вывод RAW-видео (на внешние рекордеры Atomos или Blackmagic), однако есть подозрение, что камера будет перегреваться при записи длительных сюжетов (подкастов, интервью, конференций), по крайней мере, при выборе максимального качества. Производитель не сообщает приблизительное время непрерывной съемки, но компактный пластиковый корпус сам по себе не очень хорошо отводит тепло, а конструкция монитора не дает установить внешний вентилятор. X-T30 III ориентирован больше на фотографию, но как вспомогательную видеокамеру его вполне можно использовать.
Итак, X-T30 III – хорошая камера любительского сегмента системы Fujifilm X. Если вам нравится дизайн в стиле ретро и возможность «поиграть с цветами» фирменных пленок Fuji, а также если у вас на руках X-T20 или оригинальный X-T30 – то определенно можно обновляться, даже только ради нового автофокуса и хорошего видео.
Характеристики
|Объектив
|Объектив:
|нет в комплекте, совместимы объективы с байонетом X-Mount
|Стабилизатор изображения:
|цифровая стабилизация (только при записи видео)
|Матрица
|Датчик изображения:
|23.5 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
|Число эффективных пикселей:
|26 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800 с расширением до 25600)
|Процессор
|Процессор:
|X-Processor 5
|Фотосъёмка
|Формат файла:
|JPEG (8 бит), RAW (14 бит, сжатый / несжатый / сжатие без потерь), HEIF (4:2:2 10 бит), TIFF (8 / 16 бит, только конверсия из RAW)
|Баланс белого:
|авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
|Серийная съемка:
|электронный затвор: 20 кадров/с, 127 снимков в JPEG, до 60 в RAW (в зависимости от сжатия), 30 кадров/с с кроп-фактором 1.25х, механический затвор: 8 кадров/с (173 JPEG, до 82 в RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|2, 5, 10 с.
|Размер фотоизображения:
|6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|6.2K 30p Open Gate (3:2, стабилизация недоступна), 4К или DCI 4K 60р (кроп 1.18х), Full HD до 240р; 4:2:2 10 бит, вывод 6.2К или 5.2К RAW видео по HDMI на совместимые внешние рекордеры
|Разрешение видеозаписи:
|Open Gate, RAW 6.2K: 6240 х 4160; 5232 х 2944, 4096 х 2160, 3840 х 2160, 2048 х 1080, 1920 х 1080
|Формат видеозаписи:
|MOV MPEG-4 AVC/H.264 или HEVC/H.265; MP4 MPEG-4 AVC/H.264
|Продолжительность видео:
|без программного ограничения, запись может перегреваться из-за перегрева, в зависимости от условий окружающей среды (точные данные производителем не предоставлены)
|Формат записи звука:
|MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
|Средний битрейт:
|не выше 200 Мбит/с (сжатие Long GOP)
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 c - 15 мин.
|Замер экспозиции:
|TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5 EV с шагом 1/3 EV, видео: +/- 2 EV
|Брекетинг экспозиции:
|+/- 3 EV, 2 - 9 кадров
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек, фокус по лицам / глазам, распознавание объектов: люди, животные (в т.ч. птицы), автомобили, мотоциклы, самолеты, поезда
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|есть, в.ч. 7 (м, ISO 200), в.ч. 5 (м, ISO 100)
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.62 млн. точек, с изменяемым углом наклона (вверх, вниз)
|Видоискатель:
|электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 17.5 мм
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +2 дптр.
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
|Связь с компьютером:
|USB-С 3.2 10 Гбит/с
|Видео выход:
|HDMI micro D
|Разъемы:
|2.5 мм для микрофона или пульта дистанционного управления: возможно подключение наушников через USB-C разъем
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (2.4 ГГц); Bluetooth 5.2 2.4 ГГц (Low Energy)
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 315 кадров по стандарту CIPA (425 в режиме экономии), или 45 минут видео (6.2K 30p); зарядка или работа от USB
|Физические характеристики
|Вес:
|378 г (с аккумулятором и картой памяти), 329 г (только корпус)
|Размеры:
|118.4 х 82.8 х 46.8 мм (минимальная глубина: 31.9 мм)
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|октябрь 2025 г
|Комплектация:
|батарея NP-W126S, USB-адаптер для наушников, ремень, крышка корпуса, руководство
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай
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