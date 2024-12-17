Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T30 III – модель 2025 года. Основным отличием от предшественника является новый процессор X-Processor 5, благодаря которому камера теперь может записывать 6.2К 30р или 4К 60р видео, существенно улучшено качество автофокуса (теперь работает интеллектуальное распознавание объектов, включая людей, домашних животных, птиц и различных видов транспорта), увеличена длина серии при скоростной непрерывной съемке и так далее. Корпус камеры остался практически без изменений: единственным новшеством стал диск выбора «симуляции пленки», на месте которого раньше был диск выбора режима «протяжки».

Симуляции пленки – это цветовые профили, основанные на оригинальных фото- и кинопленках компании Fujifilm. Вы также можете видоизменить предложенные установки, добавив пленочного зерна, эффект Color Chrome (улучшает тональную передачу насыщенных цветов), настроить резкость (Clarity), изменить баланс белого. Камера позволяет сохранить до 3 пользовательских профилей под значениями FS1 - FS3, причем отдельно для фото- и отдельно для видеорежима.

В остальном корпус остался без изменений: кнопки и диски располагаются на тех же местах, габариты и вес не изменились ни на миллиметр, что позволяет использовать чехлы, хваты и прочие аксессуары от всех предыдущих камер семейства, начиная с X-T10.

По записи видео: камера получила режим съемки 6.2K Open Gate с соотношением сторон 3:2, в нем используется вся поверхность матрицы. Данный режим будет наиболее интересен для последующей обработки и монтажа: можно переделать горизонтальное видео в вертикальный формат соцсетей, можно применять динамическое кадрирование (плавный «наезд» или «отъезд» камеры, панорамирование). К сожалению, в 6.2К не работает электронная стабилизация изображения, а встроенного матричного стабилизатора здесь тоже нет, поэтому полагаться придется только на стабилизатор в объективе или на внешний подвес. В целом, X-T30 III обладает хорошими характеристиками в области видеосъемки, есть даже вывод RAW-видео (на внешние рекордеры Atomos или Blackmagic), однако есть подозрение, что камера будет перегреваться при записи длительных сюжетов (подкастов, интервью, конференций), по крайней мере, при выборе максимального качества. Производитель не сообщает приблизительное время непрерывной съемки, но компактный пластиковый корпус сам по себе не очень хорошо отводит тепло, а конструкция монитора не дает установить внешний вентилятор. X-T30 III ориентирован больше на фотографию, но как вспомогательную видеокамеру его вполне можно использовать.

Итак, X-T30 III – хорошая камера любительского сегмента системы Fujifilm X. Если вам нравится дизайн в стиле ретро и возможность «поиграть с цветами» фирменных пленок Fuji, а также если у вас на руках X-T20 или оригинальный X-T30 – то определенно можно обновляться, даже только ради нового автофокуса и хорошего видео.

Характеристики