Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T30 II Body, серебристый (состояние 5-) (б/у)

  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
  • X-T30 II Body Silver - с.н. 15220 (1тыс, состояние 5-)
Код товара:УТ-00095227
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-06/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fujifilm X-T30 II Body Silver

Код товара: 160227

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Пробег: 1000
S/n: 15220
Комплектация: Камера, аккумулятор не оригинал, байонетная крышка оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.