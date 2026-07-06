Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T30 II Body, серебристый (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095227
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-06/01
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Fujifilm X-T30 II Body Silver
Код товара: 160227
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Пробег: 1000
S/n: 15220
Комплектация: Камера, аккумулятор не оригинал, байонетная крышка оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.