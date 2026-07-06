Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T30 II Body, серебристый (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095227 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-06/01 Код товара: УТ-00095227 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-06/01 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Fujifilm X-T30 II Body Silver Код товара: 160227 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Пробег: 1000

S/n: 15220

Комплектация: Камера, аккумулятор не оригинал, байонетная крышка оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Описание Fujifilm X-T30 II Body Silver Код товара: 160227 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Пробег: 1000

S/n: 15220

Комплектация: Камера, аккумулятор не оригинал, байонетная крышка оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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