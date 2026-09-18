Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T3 Body (состояние 4+) (б/у)
Код товара:УТ-00097413
Артикул:б/у-РнД 2026-09-18/1
Товар не найден
Описание
Код товара: 162413
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег: 938
S/n: 1d607164
Комплектация: /Фотоаппарат, крышка, ремень, АКБ, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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