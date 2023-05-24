Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-S20 Kit XC 15-45mm
Код товара : УТ-00068178
Артикул : @ 16781943
179 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 7 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
Объектив
XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ
Диаметр светофильтра, мм
52 мм
Оптический зум
3х
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Подключение к компьютеру
USB 3.2 Gen2x1 (Type C), поддержка UVC: подключается как веб-камера
Карта памяти
2 слота SD, SDHC, SDXC (UHS-I и UHS-II), до 2 Тб
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Разъемы
микрофон: 3.5 мм стерео, выход на наушники: 3.5 мм стерео
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с (мех. затвор)
Встроенная вспышка
Нет
Фотосъёмка
Баланс белого
авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
Серийная съемка
электронный затвор: 20 кадров/с (256 снимка в JPEG, 79 в сжатом RAW, 28 в несжатом RAW), 30 кадров/с при кроп 1.25х; механический затвор: 8 кадров/с (1000+ JPEG, 1000+ в сжатом RAW / 35 без сжатия)
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Цветовое пространство
Adobe RGB
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
HEIF
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Формат файла
TIFF
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 точек / 117 зон, распознавание лиц, глаз, животных, птиц, автомобилей, велосипедов, мотоциклов, самолетов, поездов; чувствительность до -7.0EV (с XF50mm F1.0)
Ручная фокусировка
есть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг
Прочие особенности
Комплектация
батарея NP-W235, сетевой USB адаптер AC-5VJ, ремень, USB кабель, крышка байонета, крышка крепления вентилятора
Дата анонса
24.05.2023
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV, 2 - 9 кадров
Выдержка
механический затвор: 1/4000 с - 15 мин., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 с. - 15 мин.; видео: 1/4000 - 1/24 с
Физические характеристики
Размеры
127.7 х 85.1 х 65.4 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 32.9 мм
Вес
491 г (с аккумулятором и картой памяти), 410 г (только камера)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
Число эффективных пикселей, Мп
26.1
Светочувствительность
фото: ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200; видео: ISO 125 - 12800 c расширением до 25600
Источники питания
Питание
литий-ионная батарея NP-W235, приблизительно 750 кадров по стандарту CIPA (800 кадров в Эко-режиме) или 85 минут видео (6.2К 30р); зарядка или постоянное питание от USB (USB PD)
Страна производства
Страна производства
Китай
Процессор
Процессор
X-Processor 5
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +2 диоптрий
Дисплей
3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.84 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный
Видоискатель
электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 17.5 мм
Съёмка видео
Формат записи звука
MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
Разрешение видеозаписи
6240х4160
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
4096х2160
Разрешение видеозаписи
2048х1080
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Видеосъемка
6.2K 30p (10 бит или RAW через HDMI на внешний рекордер), 4K до 60p, Full HD до 240 кадров/с (доп. кроп 1.29х)
Битрейт
6.2К: 360 / 200 / 100 / 50 Мбит/с; 4К или FHD All-Intra: 360 Мбит/с, 4К или FHD Long GOP (IPB): 360 / 200 / 100 / 50 Мбит/с
Продолжительность видео
без программного ограничения; ограничения по температуре: возможен перегрев через 45-50 минут при записи в 4К 60р без установки вентилятора, в остальных случаях перегрев не фиксируется
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.265
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
RAW
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Описание
Fujifilm X-S20 – высокопроизводительная модель среднего ценового диапазона. Матрица осталась такой же, как в X-S10 (26 Мп. X-Trans CMOS 4), однако обновленный процессор X-Processor 5 – такой же, как в X-T5 и X-H2 – обеспечивает новые, прорывные возможности в области автофокуса с распознаванием объектов, серийной съемки и, конечно, съемки видео. X-S20 может снимать 6.2К видео с субдискретизацией 10 бит 4:2:2 на карту памяти без ограничения по времени, а также может отдавать несжатый 12 бит RAW поток по HDMI на рекордеры Atomos или Blackmagic.
По эргономике камера выполнена в современном стиле, в отличие от ретро-дизайна X-T30 II или X-T5. Камера хорошо ложится в руку благодаря большому выступу под пальцы. Имеются передний, задний и верхний многофункциональные диски, чьи функции пользователь может задать по своему вкусу, также есть небольшой джойстик автофокуса (меньше, чем у X-H2 серии, и расположен не так удобно, но тем не менее). От фотоаппаратов старших серий типа X-T5 или X-H2 данная модель отличается прежде всего менее качественным видоискателем (меньше и по размеру, и по разрешению), а также более простым затвором (выдержка 1/4000 с, X-синхронизация 1/180 с) и пластиковым корпусом без защиты от пыли и влаги. При этом камеру не обделили по емкости батареи: здесь используется аккумулятор NP-W235, который обеспечивает солидные 750-800 кадров по стандарту CIPA (в реальном использовании – прибл. в 2-3 раза больше), или 80-85 минут видеозаписи. Благодаря порту USB 3.2 Gen2x1 (Type C) камера поддерживает быструю зарядку или постоянное питание от внешнего аккумулятора или сетевого адаптера, а вот установка батарейной ручки здесь не предусмотрена.
Камера обладает хорошими показателями по серийной фотосъемке: 20 кадров/с с электронным затвором со всей площади матрицы, 30 кадров/с с пониженным разрешением (дополнительный кроп-фактор 1.25х). Механический затвор, как уже было упомянуто, здесь более простой, выдает не более 8 кадров/с. Благодаря новому процессору X-Processor 5 качество автофокуса находится практически на уровне флагманских моделей: камера успешно определяет лица и глаза. а также объекты целиком – это позволяет ей не сбиваться на возникающие препятствия. В целом, X-S20 вполне подходит даже для таких сложных сюжетов, как съемка спорта или фотоохота на птиц.
По съемке видео X-S20 также мало в чем уступает флагманским моделям: основным режимом является 6.2К 30р, который работает в формате «open gate», то есть камера сохраняет данные со всего сенсора, с соотношением сторон 3:2, а не обрезает до привычных узких видеоформатов 16:9 или 17:9. Это обеспечивает, в частности, больше пространства при обработке видео: к примеру, вы можете вырезать из горизонтального кадра вертикальный, сохранив при этом разрешение 4К. Несмотря на пластиковый корпус, камера не грешит перегревом при длительной записи: судя по независимым тестам, в 6.2К камера не перегревается вообще. Единственным тяжелым для нее режимом является 4К 60р при записи на карту памяти – в этом случае X-S20 может перегреться до отключения приблизительно за 45-50 минут. Данную проблему можно решить с помощью внешнего вентилятора FAN-001, который продается отдельно. Установка вентилятора полностью решает вопрос с перегревами X-S20.
Fujifilm X-S20 поддерживает разные форматы видеозаписи. Правда, 6К видео записывается только с кодеком H.265, а вот при выборе 4К или Full HD можно использовать и менее тяжелый H.264, доступно как межкадровое сжатие Long GOP, так и внутрикадровое ALL-Intra. Также есть возможность подключить по HDMI внешний рекордер Atomos или Blackmagic для записи в формате 12 бит RAW – Apple ProRes RAW или Blackmagic RAW соответственно. Для начинающих пользователей есть упрощенный Vlog-режим, который позволяет добиваться высокого качества без глубокого погружения в технические детали. К примеру, функция Product Priority будет автоматически фокусировать камеру на объекте, который вы держите перед своим лицом, а функция Background Defocus позволит отрегулировать степень размытия фона парой касаний сенсорного экрана. При подключении к компьютеру X-S20 автоматически распознается как Full HD веб-камера без необходимости устанавливать специальные программы или карты захвата видео – это также очень удобно как для организации онлайн-стримов, так и для участия в видеозвонках или видеоконференциях.
В целом, Fujifilm X-S20 – отличная многофункциональная камера для фотографирования и записи видео. Компактная, легкая, с мощными возможностями. Из ближайших конкурентов можно отметить Canon EOS R7 – у нее отсутствует возможность записи 6К и RAW видео, но при этом выше скорость серийной фотосъемки, более качественный механический затвор и прочный магниевый корпус с защитой от пыли и влаги.