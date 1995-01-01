Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-M5 Kit XC 15-45mm, черный
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Описание
Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-M5 позиционируется как камера для начинающих фотографов и создателей видеоконтента, которые хотят использовать одно легкое, компактное и мощное устройство. Удобство использования и интуитивно понятные элементы управления обеспечивают решения, которые эта группа пользователей активно ищет. Камера выполнена в фирменном ретро-стиле Fujifilm, а также предлагает множество уникальных режимов цветопередачи («симуляции фотопленки»), которые активируются и переключаются одним поворотом диска.
«X-M5 — это инструмент для тех, кто интересуется камерами [но пока еще не имеет своей собственной]», — отмечает Виктор Ха, вице-президент подразделения по электронным изображениям и оптическим устройствам FUJIFILM США. «Его интуитивно понятные функции видеосъемки, диск режимов имитации пленки и сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона представляют собой прекрасный начальный комплект для любого новичка в фото- или видеографии, или даже для опытного создателя контента, которому нужна легкая камера для творчества на ходу».
Основные характеристики:
Компактный и легкий корпус, дизайн
X-M5 весит 355 г (без объектива) и имеет размеры 111.9 х 66.6 х 38 мм. Это самый легкий фотоаппарат в текущей линейке беззеркальных цифровых камер Fujifilm серии X, что делает X-M5 естественным выбором в качестве повседневной камеры. Особенности дизайна включают симметрично расположенные диски на верхней части камеры, а также доступность двух цветов корпуса: серебристого и черного. Фирменный диск режимов имитации пленки Fujifilm удобно расположен на левом верхнем углу X-M5. Камера имеет в общей сложности 20 имитаций пленки, причем восемь самых популярных вариантов представлены непосредственно на диске, а рядом располагается 3 места для дополнительных, выбранных пользователем. Переключение между этими встроенными творческими режимами имитации пленки позволяет экспериментировать с различными цветовыми тонами как при фотографировании, так и при съемке видео. Режимы созданы на основе реально существовавших фото- и кинопленок компании Fujifilm, многие из которых, к сожалению, уже недоступны в аналоговом виде.
Как и другие камеры Fujifilm, диск режимов X-M5 включает режим AUTO, в котором камера автоматически распознает сцены и применяет оптимальные настройки, что позволяет даже начинающим пользователям цифровых камер легко создавать высококачественные фотографии и видео.
Матрица и процессор
X-M5 оснащен сенсором с задней подсветкой BSI X-Trans CMOS 4 с разрешением приблизительно 26 мегапикселей и новейшим высокоскоростным процессором обработки изображений X-Processor 5. Такое сочетание позволяет делать высококачественные фотографии при низком уровне энергопотребления. Камера оснащена системой автофокусировки с обнаружением объекта, разработанной с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), в дополнение к существующей АФ по лицу и глазам. ИИ используется для обнаружения животных, птиц, автомобилей, мотоциклов, велосипедов, самолетов, поездов, насекомых и дронов*. Новейший алгоритм прогнозирования движения обеспечивает высокую эффективность при отслеживании быстродвижущихся объектов и высокоточную фокусировку в условиях низкой контрастности.
* насекомые определяются в режиме «Птицы», а квадрокоптеры – в режиме «Самолеты».
Видеозапись 6.2K/30P и другие обширные функции видеосъемки
X-M5 может записывать видео 6.2K с открытым затвором (Open Gate) при скорости до 30 кадров/с – этот режим с соотношением сторон 3:2 позволяет впоследствии преобразовать получившееся видео как в горизонтальные, так и в вертикальные видеоролики. Субдискретизация 4:2:2 10-бит, доступная во всех режимах съемки, обеспечивает высокое качестве цветопередачи и хороший запас для цветокоррекции – изображение не «рассыпается» при попытке его отредактировать. Для съемки с эффектом рапида (slow motion) доступны режимы 4K 60р и Full HD 240р (высокоскоростная съемка осуществляется с дополнительным кроп-фактором, угол обзора становится меньше). Камера оснащена цифровой стабилизацией изображения, эффективной не только при незначительном дрожании камеры, но и при широких движениях из стороны в сторону, которые происходят при съемке видео во время ходьбы (на выбор доступно 2 варианта интенсивности стабилизации).
Впервые в линейке камер Fujifilm в X-M5 включены три встроенных микрофона. Пользователи могут выбрать один из четырех вариантов конфигурации записи звука: всенаправленный микрофон, направленный вперед, направленный назад или направленный вперед + назад («8»), в зависимости от ситуации. Камера также является первой в серии X, оснащенной функцией шумоподавления, которая снижает шум постоянно звучащий на определенной частоте: например, гул кондиционеров или вентиляторов охлаждения (у студийных источников света).
Режим видеоблога (Vlog) позволяет пользователям интуитивно просто изменять настройки с помощью сенсорного ЖК-экрана камеры, как на телефоне. Переработанный экранный интерфейс с улучшениями в количестве и расположении иконок делают запись видео понятной даже для новичков. Кроме того, новый режим «короткий ролик 9:16» упрощает создание вертикальных видео для социальных сетей. В настройках камеры добавлены новые варианты сжатия с битрейтом 8 и 25 Мбит/с – такие параметры в несколько раз снижают вес файлов, что многократно ускоряет их передачу на внешние устройства (смартфоны) и сокращает время, необходимое для загрузки видео непосредственно в социальные сети. Это будет особенно актуально в тех случаях, когда вы, к примеру, находитесь на каком-либо мероприятии и хотите сразу же поделиться впечатлениями со своими подписчиками.
Дополнительные аксессуары*
Вентилятор FAN-001
Охлаждающий вентилятор FAN-001 можно прикрепить к задней панели корпуса, когда дисплей камеры откинут в сторону. Вентилятор значительно продлевает время записи до наступления перегрева, в особенности при съемке в жаркие летние дни. Он не требует подключения кабеля: питание осуществляется напрямую от корпуса камеры.
Штатив-ручка TG-BT1
Эта ручка-тренога улучшает захват камеры, являясь одновременно и мини-штативом для съемки селфи и фотографирования с длинными выдержками. Ручка соединяется с камерой по Bluetooth, что также позволяет использовать ее в качестве пульта дистанционного управления.
* Эти аксессуары продаются отдельно.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|3х
|Объектив:
|XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
|Стабилизатор изображения:
|оптический в объективе + цифровой
|Диаметр светофильтра:
|52 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
|Число эффективных пикселей:
|26 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 25600)
|Процессор
|Тип:
|X-Processor 5
|Фотосъёмка
|Формат файла:
|JPEG, RAW (14 бит), HEIF
|Баланс белого:
|авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
|Серийная съемка:
|электронный затвор: 20 кадров/с (127 снимков в JPEG, 23-60 в RAW, в зависимости от сжатия), 30 кадров/с при разрешении 16 Мп, кроп 1.25х, 128 в JPEG, 23-78 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (173 JPEG, 25-82 RAW)
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|фото: 2, 10 с., видео: 2, 5, 10 с.
|Размер фотоизображения:
|6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|6K 30p 4:2:2 10 бит, 4К 60р (кроп 1.18), 4К 30р (без кропа) 4:2:2 10 бит, Full HD до 240 кадров/с (кроп 1.29) 10 бит 4:2:2
|Разрешение видеозаписи:
|6К: 6240 x 4160, 4K: 4096 x 2160 или 3840 x 2160, Full HD: 2048 x 1080 или 1920 x 1080
|Формат видеозаписи:
|H.265 Long GOP 4:2:2 MOV, H.265 Long GOP 4:2:0 MOV, H.264 Long GOP 4:2:0 MP4
|Продолжительность видео:
|без программных ограничений; температурные ограничения: более часа в 4К (с 1.18x кропом) при 25° С, возможна установка охлаждающего вентилятора FAN-001
|Формат записи звука:
|MOV: Linear PCM, стерео 24 бита, 48 кГц; MP4: AAC
|Средний битрейт:
|200 / 100 / 50 / 25 / 8 Мбит/с (независимо от разрешения)
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 1 с.
|Замер экспозиции:
|TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|фото: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV, видео: +/- 2 EV с шагом 1/3 EV
|Брекетинг экспозиции:
|2 - 9 кадров с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек (91% кадра по горизонтали, 94.5% по вертикали), определение людей (лица, глаза), животных, птиц, автомобилей, мотоциклов, самолетов, поездов
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, наклонно-поворотный
|Видоискатель:
|нет
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот, до 2 Тб.
|Связь с компьютером:
|USB-С 3.2 10 Гбит/с
|Видео выход:
|HDMI micro D
|Разъемы:
|3.5 мм стерео для микрофона, 3.5 мм стерео для наушников
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi 802.11b / g / n; Bluetooth 5.2 2.4 ГГц
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 330 кадров по стандарту CIPA (440 в Eco-режиме), или 50 минут видео (4K 30p); зарядка или постоянное питание от USB (Power Delivery)
|Физические характеристики
|Вес:
|355 г (с аккумулятором и картой памяти), 307 г (только корпус)
|Размеры:
|112 x 67 x 38 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|октябрь 2024 г
|Комплектация:
|объектив, батарея NP-W126S, ремень, крышка корпуса, руководство
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