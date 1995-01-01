Fujifilm X Half компактный фотоаппарат в винтажном стиле 60-70-х годов прошлого века. Его проще всего описать как fun-камеру, то есть не как инструмент для серьезной фотографии, а скорее как игрушку для развлечения, аксессуар. С другой стороны, если вы настроены серьезно, съемку на X Half можно воспринимать как некий «челлендж», для этого лучше всего подойдет ее «аналоговый» режим Film Camera Mode, в котором вы не сможете увидеть получившиеся фотографии вплоть до того, как «проявите» их с помощью смартфона. Подробнее об этом ниже.

По внешнему виду X Half находится где-то между камерами Fujifilm серии X100 и такими старыми камерами как, например, советская Чайка, с которой он довольно близко совпадает по размерам. Дизайн X Half отсылает к так называем «полуформатным» или «полукадровым» пленочным фотоаппаратам, которые делали по два кадра на площади одного, из стандартной катушки на 36 кадров получалось 72 фотографии. Кадры получались вертикально-квадратными, с соотношением сторон 4:3. Так и у X Half матрица формата 1” повернута вертикально и немного обрезана по краям до «правильного» соотношения 4:3, эффективное разрешение получается около 18 Мп. Fujifilm не останавливается на этом: одной из самых интересных «фишек» X Half является съемка диптихов («2 в 1»). Для этого достаточно просто сделать первый снимок, а затем потянуть рычажок («взвести затвор»), и сделать второй. Он будет размещен рядом с первым, разделенный тонкой черной полосой – прямо как это было на пленочных полуформатных фотоаппаратах.

Объектив FUJINON 10.8mm f/2.8 соответствует приблизительно 32мм f/8 в полнокадровом эквиваленте – по ширине поля зрения и по глубине резкости соответственно. Такие параметры означают, что добиться сильного размытия фона здесь вряд ли получится, почти все будет в фокусе. Современные смартфоны симулируют эффект размытия (боке) с помощью цифровой обработки, X Half так делать не умеет. Но в целом фокусное расстояние удобное, универсальное, с ним можно снимать и портреты, и пейзажи, и что угодно еще. Примерно такие же объективы были и у пленочных камер. Зума здесь нет, но автофокус присутствует: можно выбрать фокусировку по центру, по 1 из 9 точек, а если камера обнаруживает в кадре лица, то она старается сфокусироваться по ним. Минимальная дистанция фокусировки составляет 10 см от переднего края объектива – это не макро, но крупные планы снять возможно.

Сзади на камере располагаются 2 экрана: основной с диагональю 2.4”, а слева от него – вытянутый узкий экранчик. Это еще одна отсылка к пленочным камерам – раньше в них делали подобные окошки, через которые можно было посмотреть, какая катушка установлена внутри. И этот экранчик действительно отвечает за выбор «пленки»: всего предлагается 10 имитаций фирменных пленок Fujifilm, включая цветные и монохромные. От выбора пленки зависит характер цветопередачи, контрастность, насыщенность цвета и тому подобные параметры. Также можно выбрать один из 18 «фильтров» со спецэффектами, среди которых «фишай» (эффект дверного глазка), «просроченная пленка», «частичная засветка» (один из наиболее красивых эффектов с произвольно появляющимися оранжево-красными ореолами), «виньетирование» и другие. Обратите внимание, что «пленки» нельзя комбинировать с «фильтрами», можно выбрать только что-то одно. Это немного печалит, потому что в некоторых камерах Fujifilm (например, в Instax Mini EVO) так было делать можно.

X Half умеет снимать видео – в вертикальном Full HD формате 1080 х 1440. Есть опция съемки с двукратным замедлением, видео также можно объединять в один диптих с фотографией. Конечно, X Half не годится для серьезной видеографии, но короткие ролики для социальных сетей сделать можно.

Очень интересно Fujifilm X Half раскрывается в режиме Film Camera Mode. В нем камера максимально близко имитирует классические пленочные фотоаппараты: вы выбираете одну из пленок, выбираете количество кадров, и на этом всё – можно снимать. Можно включить впечатывание даты. Задний экран при этом показывает только параметры съемки (надо сказать, он довольно аутентично передает старые ЖК-экраны), а прицеливаться придется только через оптический видоискатель туннельного типа. После каждого кадра нужно «взводить затвор» рычажком перемотки (к сожалению, он работает без сопротивления, здесь есть недоработка), а получившиеся фотографии вы не увидите до тех пор, пока не решите «проявить» пленку. Ее можно доснять до конца или «смотать» обратно в любое удобное время. Для проявки вам нужно просто запустить приложение Fujifilm на смартфоне и соединиться с камерой по Bluetooth или USB. Технически все изображения сохраняются на карту памяти (SD), но в особом формате, только после обработки в смартфоне их можно будет посмотреть. Они начинают появляться на экране сначала в виде контактного отпечатка, а потом становятся доступны и отдельно. Это, конечно, не передает «магию пленки» на 100%, но какие-то схожие интригующие ощущения, когда вы, наконец, в первый раз смотрите, что же у вас получилось – такие приятные ощущения присутствуют.

Возможно, ради этого режима и стоит взять Fujifilm X Half, потому как, что говорить, он уникален. Можно даже еще больше усложнить себе жизнь, выбрав ручную экспозицию и ручную фокусировку – вот теперь вы поймете, каково дедам было снимать на свою Чайку или Смену-8. Это какие-то особенные впечатления, которые не обеспечит вам ни одна другая цифровая камера (можно вспомнить только дальномерные Лейки с индексом D, тоже без экранов, но то другая история). Конечно, можно сказать: «а почему бы просто не взять на барахолке советскую Смену, Ломо или Чайку?» Да, это возможно сделать, но если взглянуть на нынешнюю цену пленки, проявки, сканирования, да и доступности этого процесса (настоящую фотолабораторию с проявкой встретишь не в каждом городе)...

В остальном X Half работает как обычный фотоаппарат: можно снимать в полностью автоматическом режиме, можно выбрать приоритеты выдержки или диафрагмы, есть полностью мануальный режим, есть таймер автоспуска и так далее. Благодаря достаточно крупной матрице формата 1” качество изображения мы бы описали как «на уровне хорошего смартфона», не больше, не меньше. Фотографии получаются приятные – все-таки это не детская камера из магазина игрушек. Все хорошо с цветопередачей, при съемке со слабым освещением, конечно, снижается детализация, но камера неплохо справляется с шумом. Единственный момент: если вглядываться, резкость немного меньше, чем у других камер с аналогичной матрицей (Canon серии G7X, Sony серии RX100). И эргономика фотоаппарата, конечно, для фотографирования всегда удобнее, чем у любого телефона. Да, забыли сказать: X Half можно напрямую подключить к карманным принтерам Fujifilm Instax Link, поддерживаются все современные модели. Это позволит вам практически на ходу распечатать ваши фотографии – к примеру, если вы хотите их кому-то подарить.