Компактный фотоаппарат Fujifilm X Half, черный (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097331 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-16/4 Код товара: УТ-00097331 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-16/4 Код товара: 162331 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации .

S/n: 5F806867

Комплектация: Камера, аккумулятор, переходник на мини-джек, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162331 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации .

S/n: 5F806867

Комплектация: Камера, аккумулятор, переходник на мини-джек, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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