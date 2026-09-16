Компактный фотоаппарат Fujifilm X Half, черный (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097331
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-16/4
Код товара:УТ-00097331
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-16/4
Код товара: 162331
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации .
S/n: 5F806867
Комплектация: Камера, аккумулятор, переходник на мини-джек, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации .
S/n: 5F806867
Комплектация: Камера, аккумулятор, переходник на мини-джек, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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