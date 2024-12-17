26-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HS с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5

Серийная съемка 40 кадров/с без затемнения между снимками (15 кадров/с с механическим затвором)

Видео 4K до 120p, 6.2K 30p, ProRes или H.265 10 бит 4:2:2 на карту памяти, ProRes RAW или Blackmagic BRaw через HDMI

Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней

Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра

S означает Speed

Cкоростные возможности камеры действительно впечатляют: фотосъемка до 40 кадров/с и 4К видео до 120 кадров/с. Матрица X-Trans CMOS 5 HS типа Stacked CMOS считывается примерно в 3.6 раз быстрее по сравнению с X-Trans CMOS 4 (использующейся в камерах X-T3 и X-T4), а процессор нового поколения X-Processor 5 работает на 65% быстрее предшественника. Высокая скорость считывания и мощный процессор позволили повысить скорость и точность автофокусировки, также стали доступны режимы интеллектуального распознавания объектов. Распознаются такие объекты как животные (кошки, собаки, лошади), птицы, автомобили, мотоциклы и велосипеды, самолеты (гражданские и военные), а также поезда. Конечно, осталось и распознавание людей (лица, глаза), хотя отметим, что люди не входят в список распознаваемых объектов – по сути, это две разные функции, которые нельзя включить одновременно. Система фокусировки стала проще и удобнее. Например, вам больше не надо переключаться между всеми лицами в кадре, чтобы остановиться на нужном – камера автоматически станет следить за тем, которое ближе всего к выбранной точке автофокуса. Вы также можете привязать режим распознавания к одной из кнопок на камере, чтобы быстро включать и выключать его во время съемки – это, конечно, помогает при фотографировании напряженных, интенсивных сюжетов, когда нет времени на лишние нажатия.

40 кадров в секунду доступны вместе с постоянно работающими автофокусом и замером экспозиции, без затемнения между кадрами. Конечно, только при использовании электронного затвора, механический не успевает делать больше 15 кадров/с. Его также обновили: если механический затвор в X-T4 имел ресурс в 300 000 срабатываний, то затвор X-H2S должен отработать не менее 500 000 раз. Надо сказать, что механику можно и поберечь: электронный затвор проходит матрицу настолько быстро, что нежелательные артефакты изображения будут заметны только в определенных условиях: например, при съемке с проводкой или при съемке с искусственным освещением (мерцание ламп может вызывать полосы на снимках). Интересно, что X-H2S позволяет использовать электронный затвор даже при съемке со вспышкой – правда, X-синхронизация не очень быстрая: 1/125 с (с механикой – 1/250 с). Известно, что многие фотографы ценят электронный затвор за абсолютную бесшумность срабатывания, он позволяет делать снимки незаметно для окружающих.

В X-H2 используется совершенно новый блок внутрикамерной стабилизации. Благодаря повышенной мощности процессора удалось достичь эффективности в целых 7 ступеней экспозиции (по протоколу измерения CIPA). У X-T4 этот показатель был заявлен на уровне 6.5 ступеней. Повышено разрешение видоискателя: с 3.68 до 5.76 млн. точек (1600x1200 пикселей), также поднялось и увеличение: с 0.75 до 0.8х (в 35-мм эквиваленте) – это косвенно говорит нам о том, что зрачок видоискателя стал крупнее, то есть смотреть в него удобнее.

Корпус камеры в целом напоминает старую модель X-H1 – такой же ощутимый выступ под пальцы и дополнительный дисплей на верхней панели, но многое и изменилось. Вообще, по дизайну корпуса можно сказать, что камера стала более основательной, профессиональной. Нет элементов, добавленных просто «для красоты», нет намеков на ретро-дизайн, в целом характерных для серии Fujifilm X. Идейно и по эргономике X-H2S скорее напоминает GFX серию. Вместо дисков ISO и выдержки теперь присутствует только диск выбора режимов, все остальное переключается обычными многофункциональными колесиками спереди и сзади, а также программируемыми кнопками. Джойстик автофокуса перенесли повыше и увеличили в размерах, чтобы меньше надавливал палец при длительном использовании. Дисплей откидывается и вращается, как у X-T4. HDMI выход сделали полноразмерным, типа А – такой разъем гораздо труднее сломать, случайно дернув за кабель. Есть 2 гнезда 3.5 мм – для микрофона и наушников, а также USB-C 3.2 порт для передачи данных, зарядки и постоянного питания от внешнего источника. Поддерживается несколько интересных аксессуаров: XLR адаптер TASCAM CA-XLR2d позволяет подключить 2 XLR микрофона (+ еще один с 3.5 мм джеком), а ручка FT-XH File Transmitter Grip со встроенным Wi-Fi модулем и Ethernet портом – необходимый аксессуар для дистанционной съемки. Одна или несколько камер размещаются на заранее подготовленной позиции, а оператор управляет съемкой на расстоянии – это часто применяется при съемке сценических выступлений и спортивных соревнований. Выпуск подобной ручки, ранее у Fujifilm не встречавшейся, говорит о том, что компания настроена серьезно побороться с большими брендами (Canon, Nikon, Sony) в профессиональном сегменте. Как и раньше, камера хорошо защищена от пыли, влаги и может использоваться при отрицательных температурах: гарантируется работоспособность до -10° С.

Большой интерес представляют возможности в области видеосъемки: в конце концов, снимать 4К с частотой 120 кадров/с и Full HD при 240 кадров/с может не так много камер. Для чего это нужно? Конечно же, для эффектного рапида, «слоу-мо», без которого сейчас не обойтись практически нигде: что в клипах, что в рекламных роликах, что в контенте для соцсетей. Чем выше скорость, тем сильнее можно замедлить время и тем плавнее получаются переходы между кадрами, поэтому 4К 120р – это не просто маркетинговая фишка, а рабочий режим. Правда, в данном режиме камера не успевает обрабатывать всю площадь матрицы, поэтому применяется дополнительный кроп-фактор 1.29х (1.38х при съемке Full HD 240p). В остальных случаях камера использует всю ширину матрицы. Также возможна запись всей площади матрицы в формате «open gate» (3:2, 6240 x 4160 пикселей), что можно использовать с анаморфотной оптикой: после дезанаморфирования вы получите ни много ни мало – 8К видео. Частота кадров в таком формате не превышает 30 кадров/с.

Этим дело не ограничивается. Известной проблемой многих камер является «эффект желе» («rolling shutter»), который выражается в искривлении вертикальных линий из-за недостаточно быстрого считывания матрицы. Электронный затвор X-H2S пробегает всю матрицу всего за 1/180 с (прибл. 5.6 мс), так что можно считать, что rolling shutter здесь отсутствует полностью.

Далее: камера предлагает на выбор сразу несколько возможных форматов записи: обычные H.264 и H.265, Apple ProRes 422 (422 HQ, 422 LT) и даже RAW – при выводе изображения через HDMI на внешний рекордер. При записи на рекордер Atomos Ninja V+ вы получите ProRes RAW, а при использовании Blackmagic Video Assist 12G HDR – Blackmagic B-Raw, что нравится больше. RAW формат позволяет сохранить максимальную глубину цвета (12 бит 4:4:4), это важно для последующей цветокоррекции и грейдинга. X-H2 предоставляет на выбор 2 варианта разрешения: 16:9 4.8K RAW с частотой до 60 кадров/с и 3:2 6.2K RAW 30p – да, поставьте анаморфотный объектив и получите 8K RAW. Это, конечно, впечатляет.

Если вы не хотите снимать на внешний рекордер в RAW, то вам на помощь придет новый Log-формат F-Log2, который, согласно данным Fujifilm, позволяет записать около 14 ступеней динамического диапазона в обычный 10 бит 4:2:2 файл (благодаря плоской кривой контрастности). Такие файлы можно записывать на внутреннюю карту памяти. В камере 2 гнезда: одно для обычных SD / SDHC / SDXC карточек (с поддержкой UHS-II), второе для более дорогих, но и более скоростных CFexpress Type B. Если хотите записывать в формате ProRes, то подойдут только они: битрейт этого формата слишком тяжел для SD карточек, даже если они UHS-II.

Однако вернемся к более прозаическим вещам – таким как запись интервью или выступлений. X-H2 может похвастаться двумя вещами: у нее нет никакого ограничения по максимальной длине записи и она очень слабо греется: по заявлению Fujifilm, даже в формате 4К 60р вам потребуется целых 4 часа (с батарейной ручкой VG-XH и 3 батарейками NP-W235), чтобы довести камеру до перегрева. Это данные замеров при комнатной температуре, 25° С. При потеплении до 40° С камера, конечно, начнет перегреваться гораздо быстрее, поскольку у нее нет встроенного вентилятора. Поэтому инженеры Fujifilm придумали внешний модуль FAN-001 Cooling Fan, который устанавливается на заднюю панель (дисплей нужно откинуть в сторону). Внешний вентилятор, может быть, и не настолько эффективен, как встроенный, но даже в жару вы сможете записать не менее 50 минут в 4К 60р подряд.

Fujifilm, конечно, сумел удивить: в сегменте APS-C камер сейчас нет ничего похожего, это настоящий флагман и про-камера. Ни Sony a6600, ни недавно анонсированный Canon EOS R7 не стоят даже близко. Более-менее на X-H2S похож Panasonic Lumix GH6, но это Micro 4/3, то есть матрица меньше. Правда, у всего есть и обратная сторона: а именно, цена. Это делает выбор достаточно трудным: действительно ли вам нужна такая скорость? Решать вам.