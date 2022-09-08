Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-H2 Body
Код товара : УТ-00065360
Артикул : @ 16757045
199 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 7 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
Объектив
нет в комплекте
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI (тип A)
Подключение к компьютеру
USB 3.2 Gen2x1 (Type C)
Карта памяти
1 слот SD, SDHC, SDXC (UHS-I и UHS-II), 1 слот CFexpress Type B; до 2 Тб.
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Разъемы
микрофон: 3.5 мм стерео, наушники: 3.5 мм стерео, пульт дистанционного управления: 2.5 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/250 с (мех. затвор),PC-разъем для студийных вспышек
Встроенная вспышка
Нет
Фотосъёмка
Баланс белого
авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
Серийная съемка
электронный затвор: 13 кадров/с (1000+ снимков в JPEG или RAW, 127 в JPEG + RAW), механический затвор: 15 кадров/с (1000+ JPEG, 1000+ RAW, 104 JPEG + RAW); «предспуск»: до 13 кадров/с при полунажатии на спуск; *карта CFexpress Type B
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
HEIF
Формат файла
TIFF
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
7728 x 5152 (3:2), 6864 x 5152 (4:3), 7728 x 4344 (16:9), 5152 x 5152 (1:1), 6432 x 5152 (5:4) и менее
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек, распознавание лиц, глаз, животных, птиц, автомобилей, велосипедов, мотоциклов, самолетов, поездов; чувствительность до -7.0EV (с XF50mm F1.0)
Ручная фокусировка
есть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг
Прочие особенности
Комплектация
батарея NP-W235, сетевой USB адаптер AC-5VJ, ремень, USB кабель, крышка байонета, крышки разъемов (5 шт.), руководство
Особые характеристики
защита от пыли, брызг и мороза до -10° С
Дата анонса
08.09.2022
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV, 2 - 9 кадров
Выдержка
механический затвор: 1/8000 с - 15 мин., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 с. - 15 мин.; видео 8K: 1/8000 - 1/24 с, 4K / Full HD: 1/8000 - 1/4 с
Физические характеристики
Размеры
136.3 х 92.9 х 84.6 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 42.8 мм
Вес
660 г (с аккумулятором и картой памяти), 579 г (только камера)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 5 HR
Число эффективных пикселей, Мп
40.2
Светочувствительность
фото: ISO 125 - 12800 c расширением до ISO 64 - 51200; видео: ISO 125 - 12800 c расширением до 25600
Источники питания
Питание
литий-ионная батарея NP-W235, приблизительно 540 кадров по стандарту CIPA (680 кадров в Эко-режиме) или 70 минут видео (8К 30р); зарядка или постоянное питание от USB (USB PD)
Процессор
Процессор
X-Processor 5
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -5 до +3 диоптрий
Дисплей
3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.62 млн. точек, откидной, сенсорный
Видоискатель
электронный, XGA OLED 0.5" (1.3 см), 5.76 млн. точек, увеличение прибл. 0.8х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 24 мм
Съёмка видео
Формат записи звука
MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4, HEVC/: AAC стерео
Разрешение видеозаписи
4096х2160
Разрешение видеозаписи
6240х3510
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
7680х4320
Видеосъемка
8K 30р, 6.2K 30p, 4K 60p (с пропуском линий), 4K HQ 30р (супердискретизация из 8К), Full HD 60р (без кропа), 240р (кроп 1.23х), ProRes 422 или H.265 10 бит 4:2:2 на карту памяти, вывод по HDMI: 12 бит ProRes RAW или BRaw (только 8K 30p), 10 бит 4:2:2
Битрейт
8K ProRes 422: 3520, 2352 или 1632 Мбит/с, H.265 All-I 4:2:2 / 4:2:0: 720 / 360 Мбит/с, H.265 Long GOP: 720 - 50 Мбит/с; 4K HQ ProRes 422: 939, 627 или 435 Мбит/с; H.265 All-I: 720 / 360 Мбит/с, H.265 Long GOP: 720 - 50 Мбит/с, H.264 4:2:0: 360 Мбит/с
Продолжительность видео
без программного ограничения; ограничения по температуре: около 4 часов в 4К 60р при 24-25° С; для охлаждения при высокоскоростной съемке (4К 120р) в жаркую погоду доступен опциональный вентилятор FAN-001
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
ProRes
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.265
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
RAW
Описание
- 40-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5
- Серийная съемка 15 кадров/с (механический затвор)
- Видео 4K до 60p, 8K 30p, ProRes или H.265 10 бит 4:2:2 на карту памяти, ProRes RAW или Blackmagic BRaw через HDMI
- Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней
- Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра
Компания Fujifilm представила свою новую камеру X-H2 – в дополнение к представленной в мае этого года X-H2S. Между собой эти камеры, по сути, различаются только одним – матрицей, из чего вытекают и другие отличия. Матрица X-H2 ставит новый рекорд по количеству пикселей среди камер APS-C формата: теперь их 40.2 миллиона. Это также первая APS-C камера, которая может записывать 8К видео. В отличие от X-H2S, здесь не используется «слоеная» (stacked) матрица CMOS HS, поэтому скорость считывания получается ощутимо ниже, а желейный эффект (rolling shutter) при выборе электронного затвора – наоборот, ощутимо выше. По корпусу и процессору отличий нет, иными словами – вы выбираете между скоростью съемки и детализацией изображения. При этом X-H2 будет дешевле. На мировых рынках камера должна появиться в конце сентября 2022 года, в России – немного позже.
Надо отметить, что Fujifilm не хочет отказываться от матриц с фильтром типа X-Trans, которые обладают и преимуществами, и недостатками. Основным преимуществом является более эффективное подавление муара, а также меньший уровень цветного шума (chroma noise) при съемке на высоких ISO. Но есть и недостатки, а именно меньшее реальное разрешение: при равном количестве пикселей снимки с X-Trans выглядят менее резкими. С муаром тоже не все так просто: при том, что X-Trans отлично справляется с муаром при чередовании линий типа «темное / светлое» (черное / белое или черное / цветное), с цветным мелким рисунком (например, синее / желтое или красное / синее) эти матрицы справляются даже немного хуже, чем обычные сенсоры с цветным фильтром Байера – виной тому паттерн цветного фильтра X-Trans. Впрочем, повышенное разрешение определенно должно помочь X-H2 в борьбе с муаром и ложными цветами, просто потому что в каждой отдельной точке кадра у процессора будет больше информации для более точной интерполяции, по сравнению с 24-26 Мп. матрицами, которые использовались до этого. Говорить об этом точно можно будет после выхода сравнительных снимков в контролируемых, лабораторных условиях, как это делает, к примеру, ресурс DPReview.
Благодаря наличию внутреннего стабилизатора на основе сдвига матрицы, X-H2 также умеет составлять 160-мегапиксельные снимки из 20 кадров, сделанных с перемещением сенсора. Это может пригодиться при цифровой репродукции картин или других предметов искусства, а также для съемки интерьеров (без людей). К сожалению, подобный режим плохо подходит при малейшем движении в кадре – то есть для съемки людей и живой природы.
По скорости серийной съемки X-H2, конечно, сильно проигрывает старшей X-H2S – если она может записывать до 40 кадров/с при полном разрешении, то у X-H2 речь идет только о 15 кадрах/с при полном разрешении (или 20 кадрах/с при кроп-факторе 1.29х, 24 Мп.). Сказывается и повышенное разрешение, и другая архитектура сенсора. С другой стороны, динамический диапазон X-H2 должен быть выше за счет меньшего шума в глубоких тенях: известно, что stacked СMOS матрицы не очень любят, когда вы пытаетесь вытянуть их тени (там больше шума), в то время как у обычных BSI CMOS (X-H2) тени можно тянуть даже на несколько ступеней, если вы, конечно, снимаете в RAW. В JPEG отличий не будет, так как эти файлы с 8-битной глубиной цвета в принципе не тянутся по экспозиции ни вниз, ни вверх. X-H2 также поддерживает 10-битный HEIF формат, однако пока не ясно, будет ли при этом доступна HDR гамма.
Fujifilm X-H2 записывает видео c разрешением до 8К – это единственная на сегодняшний день неполнокадровая камера, которая умеет так делать. Однако вам придется запастись или новейшим компьютером, чтобы декодировать HEVC H.265 с таким разрешением, или очень дорогой картой памяти CFExpress type B, которая будет стоить примерно как половина камеры: ProRes 422, как известно, слабо сжимает изображение, из-за чего битрейт получается просто огромным: 2.4 Гбит/с при выборе обычного 422 или 3.5 Гбит/с при выборе 422 HQ. Даже карточка на 2 Тб (а это максимальная емкость) заполнится соответственно за 1.5 или за 1 час. Имеет смысл задуматься о внешнем рекордере типа Atomos Ninja V+, который позволит сэкономить на памяти, к тому же в этом случае можно будет записывать не только в ProRes 422, но и в ProRes RAW. Помимо продукции Atomos можно также использовать монитор-рекордер Video Assist 12G HDR от Blackmagic, который поддерживает запись в B-RAW – этот формат значительно меньше загружает процессор при декодировании и обработке, если пользоваться фирменной бесплатной программой DaVinchi Resolve.
Из практических преимуществ 8К видео, по большому счету, обеспечивает только огромную свободу кадрирования при обработке. Например, вы можете легко переключаться между общим и средним планом, плавно сдвигать кадр в сторону, делать наезд или отъезд камеры – все это на этапе постобработки, с финальным разрешением 4К. Можно даже взять обычное горизонтальное видео и вырезать из него вертикальный кадр – с разрешением чуть меньше 4К. В чистом виде 8К пока что практически не используется, однако как задел на будущее – да, имеет смысл.
Если вы не используете цифровое кадрирование, то имеет смысл выбрать вместо него формат 4К HQ. Это супердискретизированное (oversampled) 4 к 1 видео обеспечивает невероятную резкость и детализацию изображения при сравнительно умеренном битрейте, который позволяет использовать даже SD UHS-II карточки – они намного дешевле, чем CFExpress type B. Отметим, что, в отличие от X-H2S, X-H2 не умеет записывать 4K при частоте 100 или 120 кадров/с, а вот Full HD 240р у нее сохранилось.
Также отметим, что при съемке 8К или 4K HQ X-H2 будет греться сильнее, чем X-H2S – если последней производитель гарантирует 240 минут непрерывной записи в 4К, то здесь речь идет только о 160 минутах. Впрочем, 2.5 часа непрерывной записи – это все равно очень много. Тем более, что можно включить обычный 4K вместо 4K HQ или использовать внешний модуль FAN-001 с вентилятором.
По корпусу X-H2 в точности повторяет X-H2S. И монитор, и видоискатель имеют то же самое разрешение, все кнопки на тех же местах, процессор тот же самый X-Processor 5, встроенный стабилизатор изображения работает с той же эффективностью (7 ступеней по стандарту измерения CIPA), те же интерфейсы, те же гнезда для карт памяти, тот же аккумулятор. В целом, и размеры, и вес, и вся эргономика у X-H2 находятся на уровне полнокадровых камер, что скорее хорошо: пусть камера и весит немного больше, но зато нормально лежит в руках, как и должен лежать фотоаппарат профессионального уровня. Здесь нет элементов, добавленных для красоты или для поддержания особого стиля, все достаточно просто, понятно и утилитарно.
В целом, камеру можно рекомендовать для профессиональных фотографов и продвинутых энтузиастов.