Описание

40-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5

Серийная съемка 15 кадров/с (механический затвор)

Видео 4K до 60p, 8K 30p, ProRes или H.265 10 бит 4:2:2 на карту памяти, ProRes RAW или Blackmagic BRaw через HDMI

Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней

Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра

Компания Fujifilm представила свою новую камеру X-H2 – в дополнение к представленной в мае этого года X-H2S. Между собой эти камеры, по сути, различаются только одним – матрицей, из чего вытекают и другие отличия. Матрица X-H2 ставит новый рекорд по количеству пикселей среди камер APS-C формата: теперь их 40.2 миллиона. Это также первая APS-C камера, которая может записывать 8К видео. В отличие от X-H2S, здесь не используется «слоеная» (stacked) матрица CMOS HS, поэтому скорость считывания получается ощутимо ниже, а желейный эффект (rolling shutter) при выборе электронного затвора – наоборот, ощутимо выше. По корпусу и процессору отличий нет, иными словами – вы выбираете между скоростью съемки и детализацией изображения. При этом X-H2 будет дешевле. На мировых рынках камера должна появиться в конце сентября 2022 года, в России – немного позже.

Надо отметить, что Fujifilm не хочет отказываться от матриц с фильтром типа X-Trans, которые обладают и преимуществами, и недостатками. Основным преимуществом является более эффективное подавление муара, а также меньший уровень цветного шума (chroma noise) при съемке на высоких ISO. Но есть и недостатки, а именно меньшее реальное разрешение: при равном количестве пикселей снимки с X-Trans выглядят менее резкими. С муаром тоже не все так просто: при том, что X-Trans отлично справляется с муаром при чередовании линий типа «темное / светлое» (черное / белое или черное / цветное), с цветным мелким рисунком (например, синее / желтое или красное / синее) эти матрицы справляются даже немного хуже, чем обычные сенсоры с цветным фильтром Байера – виной тому паттерн цветного фильтра X-Trans. Впрочем, повышенное разрешение определенно должно помочь X-H2 в борьбе с муаром и ложными цветами, просто потому что в каждой отдельной точке кадра у процессора будет больше информации для более точной интерполяции, по сравнению с 24-26 Мп. матрицами, которые использовались до этого. Говорить об этом точно можно будет после выхода сравнительных снимков в контролируемых, лабораторных условиях, как это делает, к примеру, ресурс DPReview.

Благодаря наличию внутреннего стабилизатора на основе сдвига матрицы, X-H2 также умеет составлять 160-мегапиксельные снимки из 20 кадров, сделанных с перемещением сенсора. Это может пригодиться при цифровой репродукции картин или других предметов искусства, а также для съемки интерьеров (без людей). К сожалению, подобный режим плохо подходит при малейшем движении в кадре – то есть для съемки людей и живой природы.

По скорости серийной съемки X-H2, конечно, сильно проигрывает старшей X-H2S – если она может записывать до 40 кадров/с при полном разрешении, то у X-H2 речь идет только о 15 кадрах/с при полном разрешении (или 20 кадрах/с при кроп-факторе 1.29х, 24 Мп.). Сказывается и повышенное разрешение, и другая архитектура сенсора. С другой стороны, динамический диапазон X-H2 должен быть выше за счет меньшего шума в глубоких тенях: известно, что stacked СMOS матрицы не очень любят, когда вы пытаетесь вытянуть их тени (там больше шума), в то время как у обычных BSI CMOS (X-H2) тени можно тянуть даже на несколько ступеней, если вы, конечно, снимаете в RAW. В JPEG отличий не будет, так как эти файлы с 8-битной глубиной цвета в принципе не тянутся по экспозиции ни вниз, ни вверх. X-H2 также поддерживает 10-битный HEIF формат, однако пока не ясно, будет ли при этом доступна HDR гамма.

Fujifilm X-H2 записывает видео c разрешением до 8К – это единственная на сегодняшний день неполнокадровая камера, которая умеет так делать. Однако вам придется запастись или новейшим компьютером, чтобы декодировать HEVC H.265 с таким разрешением, или очень дорогой картой памяти CFExpress type B, которая будет стоить примерно как половина камеры: ProRes 422, как известно, слабо сжимает изображение, из-за чего битрейт получается просто огромным: 2.4 Гбит/с при выборе обычного 422 или 3.5 Гбит/с при выборе 422 HQ. Даже карточка на 2 Тб (а это максимальная емкость) заполнится соответственно за 1.5 или за 1 час. Имеет смысл задуматься о внешнем рекордере типа Atomos Ninja V+, который позволит сэкономить на памяти, к тому же в этом случае можно будет записывать не только в ProRes 422, но и в ProRes RAW. Помимо продукции Atomos можно также использовать монитор-рекордер Video Assist 12G HDR от Blackmagic, который поддерживает запись в B-RAW – этот формат значительно меньше загружает процессор при декодировании и обработке, если пользоваться фирменной бесплатной программой DaVinchi Resolve.

Из практических преимуществ 8К видео, по большому счету, обеспечивает только огромную свободу кадрирования при обработке. Например, вы можете легко переключаться между общим и средним планом, плавно сдвигать кадр в сторону, делать наезд или отъезд камеры – все это на этапе постобработки, с финальным разрешением 4К. Можно даже взять обычное горизонтальное видео и вырезать из него вертикальный кадр – с разрешением чуть меньше 4К. В чистом виде 8К пока что практически не используется, однако как задел на будущее – да, имеет смысл.

Если вы не используете цифровое кадрирование, то имеет смысл выбрать вместо него формат 4К HQ. Это супердискретизированное (oversampled) 4 к 1 видео обеспечивает невероятную резкость и детализацию изображения при сравнительно умеренном битрейте, который позволяет использовать даже SD UHS-II карточки – они намного дешевле, чем CFExpress type B. Отметим, что, в отличие от X-H2S, X-H2 не умеет записывать 4K при частоте 100 или 120 кадров/с, а вот Full HD 240р у нее сохранилось.

Также отметим, что при съемке 8К или 4K HQ X-H2 будет греться сильнее, чем X-H2S – если последней производитель гарантирует 240 минут непрерывной записи в 4К, то здесь речь идет только о 160 минутах. Впрочем, 2.5 часа непрерывной записи – это все равно очень много. Тем более, что можно включить обычный 4K вместо 4K HQ или использовать внешний модуль FAN-001 с вентилятором.

По корпусу X-H2 в точности повторяет X-H2S. И монитор, и видоискатель имеют то же самое разрешение, все кнопки на тех же местах, процессор тот же самый X-Processor 5, встроенный стабилизатор изображения работает с той же эффективностью (7 ступеней по стандарту измерения CIPA), те же интерфейсы, те же гнезда для карт памяти, тот же аккумулятор. В целом, и размеры, и вес, и вся эргономика у X-H2 находятся на уровне полнокадровых камер, что скорее хорошо: пусть камера и весит немного больше, но зато нормально лежит в руках, как и должен лежать фотоаппарат профессионального уровня. Здесь нет элементов, добавленных для красоты или для поддержания особого стиля, все достаточно просто, понятно и утилитарно.

В целом, камеру можно рекомендовать для профессиональных фотографов и продвинутых энтузиастов.