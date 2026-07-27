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Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-E2 Body, серебристый (состояние 5-) (б/у)

  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
  • X-E2 Body, серебристый (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095739
Артикул:б/у-П72 К 2026-07-27/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потертости, царапины на корпусе, резинках
Пробег: недоступен
S/n: 44p03017
Комплектация: Фотоаппарат, зу, акб,
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.