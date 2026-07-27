Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-E2 Body, серебристый (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095739 Артикул: б/у-П72 К 2026-07-27/2 Код товара: УТ-00095739 Артикул: б/у-П72 К 2026-07-27/2 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потертости, царапины на корпусе, резинках

Пробег: недоступен

S/n: 44p03017

Комплектация: Фотоаппарат, зу, акб,

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потертости, царапины на корпусе, резинках

Пробег: недоступен

S/n: 44p03017

Комплектация: Фотоаппарат, зу, акб,

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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