Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-E2 Body, серебристый (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095739
Артикул:б/у-П72 К 2026-07-27/2
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потертости, царапины на корпусе, резинках
Пробег: недоступен
S/n: 44p03017
Комплектация: Фотоаппарат, зу, акб,
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.