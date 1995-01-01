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Светофильтр Fujifilm PRF-67 protector filter

Код товара:УТ-00003160
Артикул:16429612

Товар не найден

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Описание
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Описание

Fujifilm PRF-67 protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диаметром резьбы 67 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения.

Благодаря полному соответствию цвета просветляющего покрытия у светофильтра и объектива, при установке фильтра не происходит ни малейшего сдвига цветопередачи, поэтому фильтры Fujifilm PRF рекомендуются в качестве основного варианта для объективов Fujinon.