Светофильтр Fujifilm PRF-62 protector filter
Код товара : УТ-00001718
Артикул : 16240999
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия FujiFilm 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Fujifilm PRF-62 protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диаметром резьбы 62 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения.
Благодаря полному соответствию цвета просветляющего покрытия у светофильтра и объектива, при установке фильтра не происходит ни малейшего сдвига цветопередачи, поэтому фильтры Fujifilm PRF рекомендуются в качестве основного варианта для объективов Fujinon.