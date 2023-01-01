Описание

Fujifilm PRF-62 protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диаметром резьбы 62 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения.

Благодаря полному соответствию цвета просветляющего покрытия у светофильтра и объектива, при установке фильтра не происходит ни малейшего сдвига цветопередачи, поэтому фильтры Fujifilm PRF рекомендуются в качестве основного варианта для объективов Fujinon.