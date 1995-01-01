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Светофильтр Fujifilm PRF-49S, серебристый

Код товара:УТ-00001716
Артикул:16240975

Товар не найден

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Описание

Fujifilm PRF-49S protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диамером резьбы 49 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения. Выпускается в черном и серебристом вариантах.