Светофильтр Fujifilm PRF-49S, серебристый
Код товара:УТ-00001716
Артикул:16240975
Товар не найден
Описание
Fujifilm PRF-49S protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диамером резьбы 49 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения. Выпускается в черном и серебристом вариантах.