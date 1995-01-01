Светофильтр Fujifilm PRF-49S, серебристый



Код товара: УТ-00001716 Артикул: 16240975 Код товара: УТ-00001716 Артикул: 16240975 Fujifilm PRF-49S protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диамером резьбы 49 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения. Выпускается в черном и серебристом вариантах. Товар не найден Задать вопрос Описание Fujifilm PRF-49S protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диамером резьбы 49 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения. Выпускается в черном и серебристом вариантах. Видео Наш обзор

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