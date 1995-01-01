Светофильтр Fujifilm PRF-49, черный



Код товара: УТ-00041715 Артикул: 16607408 Код товара: УТ-00041715 Артикул: 16607408 Тип фильтра Защитный Размер, мм 49 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Защитный Размер, мм 49 Описание Fujifilm PRF-49 protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диамером резьбы 49 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения. Выпускается в черном и серебристом вариантах. Видео Наш обзор

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