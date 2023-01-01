Светофильтр Fujifilm PRF-46 protector filter
Код товара : УТ-00051185
Артикул : 16539833
2 890 ₽
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Характеристики
Описание
Fujifilm PRF-46 protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диамером резьбы 46 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения.