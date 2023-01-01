Fujifilm PRF-46 protector filter - защитный фильтр для объективов Fujifilm с диамером резьбы 46 мм. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100% и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения.