Оригинальный адаптер FUJIFILM M Mount для объективов Leica, Voigtlander и Carl Zeiss с байонетом M (для дальномерных камер) расширяет возможности камер серии FUJIFILM X. Переходник имеет электронные контакты для установления связи с фотокамерой и функциональную кнопку для быстрого выбора необходимых настроек и функций камеры. Уникальной особенностью FUJIFILM M Mount является возможность установки фокусного расстояния (наиболее актуально для камер с гибридным оптическим видоискателем) и внесения трех типов коррекции изображения: коррекции линейных дисторсий, виньетирования и цветового затенения. Все настройки сохраняются в памяти, возможно хранение настроек сразу для нескольких объективов.

Корпус адаптера выполнен из алюминия, крепления объектива и камеры - из нержавеющей стали. Высокое качество сборки, характерное для Fujifilm, гарантирует максимальное качество изображения. В комплект поставки входит каучуковый прибор, позволяющий проверить совместимость объективов M Mount с адаптером. Утвержденный список совместимых и несовместимых моделей оптики указан здесь

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Совместим с Fujifilm X-Pro2 / X-Pro1 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-E2S / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A3 / X-A2 / X-A1 / X-A10.