FUJIFILM INSTAX Wide Glossy - специальная фотобумага для моментальной печати, используется с камерами формата Fujifilm Instax WIDE. Общий размер карточки: 108х86 мм, размер изображения: 99х62 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Белое поле для подписи. 20 листов в комплекте. Сделано в Японии.

Совместимые камеры: