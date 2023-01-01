Картридж Fujifilm Instax Wide, 20 снимков
Код товара : 00000052659
Артикул : 16468498 /16385995
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Описание
FUJIFILM INSTAX Wide Glossy - специальная фотобумага для моментальной печати, используется с камерами Fujifilm Instax WIDE 300/210 и Lomo'Instant WIDE.Общий размер карточки: 108х86 мм, размер изображения: 99х62 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Белое поле для подписи. 20 листов в комплекте. Сделано в Японии.