Картридж Fujifilm Instax Wide, 10 снимков



Код товара: 00000047404 Артикул: 16385983 Код товара: 00000047404 Артикул: 16385983 Формат печати Instax Wide (99х62 мм) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Формат печати Instax Wide (99х62 мм) Описание FUJIFILM INSTAX Wide Glossy - специальная фотобумага для моментальной печати, используется с камерами Fujifilm Instax WIDE 300/210 и Lomo'Instant WIDE. Общий размер карточки: 108х86 мм, размер изображения: 99х62 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Белое поле для подписи. 10 листов в комплекте. Сделано в Японии. Видео Наш обзор

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