Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax Square SQ40 (уцененный)

  • Instax Square SQ40
  • Instax Square SQ40
  • Instax Square SQ40
  • Instax Square SQ40
  • Instax Square SQ40
  • Instax Square SQ40
  • Instax Square SQ40
  • Instax Square SQ40
  • Instax Square SQ40
Код товара:УТ-00071355
Артикул:16802814 (у)
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Instax Square SQ40 выполнен в том же строгом стиле, что и выпущенный ранее Instax MINI 40, но использует более крупный, квадратный формат картриджей. Это полностью аналоговый фотоаппарат, такой же как классические «полароиды»: сразу после спуска затвора изображение попадает на пленку и не сохраняется в цифровом виде. Это делает каждый снимок уникальным и правдивым: здесь невозможна никакая ретушь или монтаж. Время проявки: приблизительно 90 секунд.

Автоматическая экспозиция: не нужно думать о настройках, камера сама подберет нужную выдержку и мощность вспышки. Простой режим селфи: два раза поверните кольцо объектива, чтобы перейти в режим съемки крупным планом (от 30 до 50 см). Наведитесь с помощью небольшого зеркальца и нажимайте на спуск!

Как фотографировать? Это очень просто.

  1. Поставьте батарейки, без них камера не работает (2 шт. CR2 хватает приблизительно на 300 снимков)
  2. Откройте заднюю дверцу и установите картридж Instax Square (оранжевая метка на картридже должна совпасть с меткой на корпусе).
  3. Закройте крышку и поверните кольцо объектива в положение ON
  4. Нажмите на спуск 1 раз, чтобы извлечь крышку картриджа - теперь камера полностью готова
  5. Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку, над объективом должна загореться лампочка.
  6. Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
  7. Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты.
  8. Чтобы выключить камеру, поверните кольцо объектива в положение OFF

Как сделать селфи?

  1. Поверните кольцо объектива в положение Selfie
  2. Разверните камеру на себя
  3. Вытяните руку, для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой.

Делитесь снимками, украшайте ими вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте, как раньше), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!

Что в комплекте:

  • фотоаппарат Instax Square SQ40
  • 2 батарейки типа CR2
  • ремешок на шею
  • инструкция

Внимание: картриджи Instax Square продаются отдельно!