Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax Square SQ40 (уцененный)
Код товара : УТ-00071355
Артикул : 16802814 (у)
Причина уценки:
мятая упаковка
25 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
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Описание
Instax Square SQ40 выполнен в том же строгом стиле, что и выпущенный ранее Instax MINI 40, но использует более крупный, квадратный формат картриджей. Это полностью аналоговый фотоаппарат, такой же как классические «полароиды»: сразу после спуска затвора изображение попадает на пленку и не сохраняется в цифровом виде. Это делает каждый снимок уникальным и правдивым: здесь невозможна никакая ретушь или монтаж. Время проявки: приблизительно 90 секунд.
Автоматическая экспозиция: не нужно думать о настройках, камера сама подберет нужную выдержку и мощность вспышки. Простой режим селфи: два раза поверните кольцо объектива, чтобы перейти в режим съемки крупным планом (от 30 до 50 см). Наведитесь с помощью небольшого зеркальца и нажимайте на спуск!
Как фотографировать? Это очень просто.
- Поставьте батарейки, без них камера не работает (2 шт. CR2 хватает приблизительно на 300 снимков)
- Откройте заднюю дверцу и установите картридж Instax Square (оранжевая метка на картридже должна совпасть с меткой на корпусе).
- Закройте крышку и поверните кольцо объектива в положение ON
- Нажмите на спуск 1 раз, чтобы извлечь крышку картриджа - теперь камера полностью готова
- Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку, над объективом должна загореться лампочка.
- Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
- Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты.
- Чтобы выключить камеру, поверните кольцо объектива в положение OFF
Как сделать селфи?
- Поверните кольцо объектива в положение Selfie
- Разверните камеру на себя
- Вытяните руку, для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой.
Делитесь снимками, украшайте ими вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте, как раньше), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!
Что в комплекте:
- фотоаппарат Instax Square SQ40
- 2 батарейки типа CR2
- ремешок на шею
- инструкция
Внимание: картриджи Instax Square продаются отдельно!